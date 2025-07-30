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Соцвиплати надходитимуть на один рахунок. Кабмін офіційно ухвалив «Дія.Картку»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Соцвиплати надходитимуть на один рахунок. Кабмін офіційно ухвалив «Дія.Картку»
За словами премʼєрки, запровадження «Дія.Картки» дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки
фото: Facebook/Юлія Свириденко

Українці зможуть отримувати виплати на «Дію.Картку» військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки ВПО тощо

Кабінет міністрів затвердив «Дія.Картку». Це цифровий банківський продукт, який стане єдиною точкою отримання всіх державних виплат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєрку Юлію Свириденко.

Ініціатива розвиває концепцію, представлену ще у 2024 році міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, який оголошував запуск картки разом із низкою банків. Новий продукт має об'єднати всі типи соціальної допомоги в один зручний інструмент.

«Запровадження «Дія.Картки» дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава – інструмент для контролю цільового використання коштів», – каже вона

Свириденко наголосила, що затвердження «Дія.Картки» особливо важливо для запуску таких ініціатив, як «єМалятко», «єКнига», ветеранський спорт та невдовзі «Пакунок школяра», які мають чітке призначення асигнувань. «Також українці зможуть отримувати виплати на «Дію.Картку» військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги», – додала прем’єрка.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

До слова, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення.

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Теги: Юлія Свириденко соцвиплати

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