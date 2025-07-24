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Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження
У дослідженні взяли участь понад 2000 дорослих американців
фото із відкритих джерел

У США вважають заможною людиною, яка має $2,3 млн

У США, щоб вважатися багатим, потрібно мати щонайменше $2,3 млн. Таку цифру назвали учасники щорічного опитування «Сучасне багатство» від фінансової компанії Чарльз Шваб. Для «фінансового комфорту» американцям достатньо $839 тис. Про це пише «Главком».

У дослідженні Чарльза Шваба «Сучасне багатство» за 2025 рік було визначено точну суму, яка, на думку американців, робить людину заможною – $2,3 млн. Це менше, ніж торік – тоді поріг багатства становив $2,5 млн.

У дослідженні взяли участь понад 2000 дорослих американців віком від 21 до 75 років.

Скільки потрібно для багатства:

  • покоління Z – $1,7 млн;
  • міленіали – $2,1 млн;
  • покоління X – $2,1 млн;
  • бумери – $2,8 млн.

Скільки потрібно для фінансового комфорту:

  • покоління Z – $329 тис.;
  • міленіали – $847 тис.;
  • покоління X – $783 тис.;
  • бумери – $943 тис.

Дослідження показує, що для американців гроші – не єдина ознака багатства. На запитання, що для них означає бути багатим, респонденти відповіли:

  • 45% – «щастя».
  • 44% – «сума грошей, яку я маю».
  • 37% – «фізичне здоров’я».
  • 32% – «психічне здоров’я».
  • 24% – «якість моїх стосунків».
  • 24% – «життєвий досвід».
  • 20% – «досягнення».
  • 18% – «кількість вільного часу».
  • 17% – «матеріальні блага».

Коли респондентів запитали, чи відповідають вони своїм уявленням про багатство, найоптимістичнішими виявились представники покоління Z – 43% відповіли «так». Серед бебі-бумерів таких лише 20%.

До слова, зумери більше не кажуть «алло» розпочинаючи розмову по телефону. Наразі це нова норма цифрової поведінки. Представники покоління Z або зумерів (люди, які народилися приблизно з кінця 1990-х до початку 2010-х років), масово відмовляються від звичного вітання на початку телефонної розмови.

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Теги: гроші

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