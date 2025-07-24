Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження
У США вважають заможною людиною, яка має $2,3 млн
У США, щоб вважатися багатим, потрібно мати щонайменше $2,3 млн. Таку цифру назвали учасники щорічного опитування «Сучасне багатство» від фінансової компанії Чарльз Шваб. Для «фінансового комфорту» американцям достатньо $839 тис. Про це пише «Главком».
У дослідженні Чарльза Шваба «Сучасне багатство» за 2025 рік було визначено точну суму, яка, на думку американців, робить людину заможною – $2,3 млн. Це менше, ніж торік – тоді поріг багатства становив $2,5 млн.
У дослідженні взяли участь понад 2000 дорослих американців віком від 21 до 75 років.
Скільки потрібно для багатства:
- покоління Z – $1,7 млн;
- міленіали – $2,1 млн;
- покоління X – $2,1 млн;
- бумери – $2,8 млн.
Скільки потрібно для фінансового комфорту:
- покоління Z – $329 тис.;
- міленіали – $847 тис.;
- покоління X – $783 тис.;
- бумери – $943 тис.
Дослідження показує, що для американців гроші – не єдина ознака багатства. На запитання, що для них означає бути багатим, респонденти відповіли:
- 45% – «щастя».
- 44% – «сума грошей, яку я маю».
- 37% – «фізичне здоров’я».
- 32% – «психічне здоров’я».
- 24% – «якість моїх стосунків».
- 24% – «життєвий досвід».
- 20% – «досягнення».
- 18% – «кількість вільного часу».
- 17% – «матеріальні блага».
Коли респондентів запитали, чи відповідають вони своїм уявленням про багатство, найоптимістичнішими виявились представники покоління Z – 43% відповіли «так». Серед бебі-бумерів таких лише 20%.
До слова, зумери більше не кажуть «алло» розпочинаючи розмову по телефону. Наразі це нова норма цифрової поведінки. Представники покоління Z або зумерів (люди, які народилися приблизно з кінця 1990-х до початку 2010-х років), масово відмовляються від звичного вітання на початку телефонної розмови.
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