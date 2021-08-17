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    На військовій базі поблизу Кабула перебувають 12 українців – МЗС

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    Україна уже евакуювала з Кабула майже 80 осіб - На військовій базі поблизу Кабула перебувають 12 українців – МЗС
    Україна уже евакуювала з Кабула майже 80 осіб
    Фото: Shutterstock

    Міністерство закордонних справ інструктує громадян про подальші кроки щодо евакуації

    В Афганістані на військовій базі поблизу столиці країни – Кабула перебувають 12 громадян України. Міністерство закордонних справ підтримує з ними зв'язок і інструктує про подальші кроки щодо евакуації. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «Суспільному».

    «МЗС відомо про дванадцятьох українців, які зараз перебувають на військовій базі в околицях Кабула. Наше посольство підтримує із ними зв’язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з‘явиться можливість евакуації», – розповів дипломат.

    Нагадаємо, наразі 120 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну. Дипломати формують список громадян, які потребують евакуації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в аеропорту Кабула перебуває другий український літак. Наразі він не може вилетіти звідти.

    Як раніше повідомлялося, 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну.

    Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Теги: МЗС ЄС міністр ООН Афганістан літак посольство Україна Дмитро Кулеба
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    На військовій базі поблизу Кабула перебувають 12 українців – МЗС