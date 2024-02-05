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У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
фото з відкритих джерел

Показник перевищив рекордне значення 1936 року

За даними метеорологів, мінімальна температура повітря у Києві у неділю, 4 лютого, склала +4,6°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Цей показник перевищив на 2,1°С рекордне значення 1936 року.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Уночі 6 лютого пориви вітру будуть 15-20 м/с. За словами синоптиків, через таку погоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Повідомляється, що у День бабака харківський Тимко підказав, коли прийде потепління.

Стало відомо, що 2023 рік визнаний найспекотнішим за всю історію спостережень (з 1850 року). Хоча фактичні спостереження за кліматом тривають менш як два століття, деякі вчені, спираючись на дані деревних річних кілець і крижаних кернів, заявили, що у 2023 році на Землі встановилася найтепліша погода за понад 100 000 років.

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Теги: рекорд повітря полярники вчені погода

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