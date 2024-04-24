Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня

Місцями очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с

24 квітня у більшості областей пройдуть дощі. Температура вдень сягатиме до 17° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, вдень подекуди грози. На Рівненщині, Житомирщині та Вінничині місцями значні дощі. Лише у східних, Сумській областях та в Приазов'ї вночі без опадів.

Вітер південно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. В Україні, крім заходу, місцями будуть сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 5° до 10° тепла. На півдні очікується до 13° тепла. Вдень температура переважно сягатиме 12-17° тепла. На півдні та південному сході сягатиме 19-24°. У Криму очікується до 28° тепла.

На високогір'ї Карпат вночі пройде мокрий сніг, а вдень очікується дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вдень подекуди гроза. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 5° до 10° тепла вночі та 12-17° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла вночі та 13-15° тепла вдень.