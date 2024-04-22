Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 квітня

На високогір'ї Карпат вночі без опадів

22 квітня в Україні хмарно з проясненнями та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у північних та більшості центральних областей, вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, вдень на півдні країни місцями з грозами. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

22 квітня на Київщині хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі по області місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6°, вдень 12-14°.