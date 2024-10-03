Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня

Сьогодні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

В Україні, 3 жовтня, спостерігатиметься мінлива хмарність. На заході країни можливі дощі, на решті території без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 7 до 12°C, на узбережжі морів до 15°C; вдень 19-24°C, у західних областях прохолодніше – 12-17°C.

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі близько 10°C, вдень 21-23°C.

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