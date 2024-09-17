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Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Фото з відкритих джерел

Сьогодні по всій Україні буде мінлива хмарність, а місцями грози

У більшості регіонів України у вівторок, 17 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Проте, у Закарпатській та Одеській областях, можливі короткочасні дощі з грозами. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с. У південно-східній частині країни, на Харківщині та Кіровоградщині вдень подекуди очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°С, у західних областях буде прохолодніше – 9-14°С. Вдень повітря прогріється до 22-27°С, на Закарпатті та Прикарпатті очікується 16-21°С.

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня фото 1

У Київській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14-19°C, вдень 22-27°C. У Києві вночі температура опуститься до 15-17°C, а вдень підніметься до 24-26°C.

Нагадаємо,17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

Теги: прогноз погоди

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