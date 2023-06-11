Головна Новини
search button user button menu button

Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
Регіони охоплять грози та пориви вітру
фото з відкритих джерел

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

Неділя, 11 червня, в Україні буде дощовою. Регіони охоплять грози та сильні пориви вітру. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В неділю в областях буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Втім, у більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях - значний дощ. Вдень на півдні в окремих районах буде град. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, але пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 14-19° тепла. Трохи прохолодніше в нічну пору буде у західних та північних областях - 11-16°. Вдень повітря прогріється до 19-24° тепла. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть +16-21°.

Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Крім того, буде короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Пориви - до 15-20 м/с.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +11-16°. Вдень температура повітря підніметься до +21° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +13-15°, а вдень - близько 17-19° тепла.

Читайте також: 11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди повітря вітер гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Два найбільші чинники, які впливають на погоду на Землі ― це феномени Ель-Ніньйо та Ла Нінья
Яка погода чекає українців влітку: прогноз метеорологів
17 травня, 09:38
синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
26 травня, 05:15
Наслідки падіння уламків в Печерському районі
Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
28 травня, 07:15
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
9 червня, 04:25
До кінця цього тижня погода покращиться
Нічні заморозки відступають: синоптики дали прогноз на 12 травня
12 травня, 04:48
Максимальна температура по Україні сьогодні сягне 29°
Тепло, подекуди невеликий дощ і гроза: прогноз погоди на 20 травня
20 травня, 04:58
«Укргідрометцентр» оголосив І рівень небезпечності у кількох областях
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
30 травня, 08:38
Кримський міст затріщав по швах (фото)
Кримський міст затріщав по швах (фото)
1 червня, 12:03
Ворог продовжує нищити місто Берислав керованими авіаційними бомбами
На Київщині пожежі через падіння уламків ракет, ЗСУ зупинили ворога біля Білогорівки: ситуація в регіонах
2 червня, 12:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
29K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
28K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців

Новини

Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
Сьогодні, 04:45
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціям окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 06:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту