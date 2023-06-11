Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

Неділя, 11 червня, в Україні буде дощовою. Регіони охоплять грози та сильні пориви вітру. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В неділю в областях буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Втім, у більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях - значний дощ. Вдень на півдні в окремих районах буде град. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, але пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 14-19° тепла. Трохи прохолодніше в нічну пору буде у західних та північних областях - 11-16°. Вдень повітря прогріється до 19-24° тепла. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть +16-21°.

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На Київщині буде хмарно з проясненнями. Крім того, буде короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Пориви - до 15-20 м/с.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +11-16°. Вдень температура повітря підніметься до +21° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +13-15°, а вдень - близько 17-19° тепла.