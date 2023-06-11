11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується сваритися, тому що є великий ризик, що сварка стане фатальною

11 червня відзначається День працівників текстильної і легкої промисловості, Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози та День поінформованості про жінок та дітей, що постраждали від насильства. Віряни вшановують пам'ять святої Феодосії.

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День працівників текстильної і легкої промисловості

Щорічно другої неділі червня Україна відзначає професійне свято – День працівників текстильної та легкої промисловості. Вперше цей день було відзначено 9 червня 1994 року.

Легка промисловість містить в собі 25 підгалузей: трикотажна, швейна, текстильна (основна), бавовняна, шкіряна, лляна, взуттєва тощо. В Україні формування легкої промисловості розпочалось у другій половині 19 сторіччя. Вже за століття цей вид промисловості став значущим для української економіки.

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Метою Дня працівників текстильної та легкої промисловості є подяка спеціалістам цієї сфери за старанну працю, завдяки якій українці мають змогу купляти продукти місцевого виробництва; залучення влади до модернізації легкої промисловості України задля повного використання потенціалу.

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Це щорічний захід, який проводиться 11 червня з метою підвищення обізнаності про рак передміхурової залози та сприяння ранньому виявленню та лікуванню.

Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків, і рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання. Цей день є нагодою для медичних працівників, організацій і спільнот у всьому світі зібратися разом, щоб розповісти чоловікам про цю хворобу, популяризувати скринінг і підкреслити важливість підтримки здоров’я передміхурової залози.

У Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози часто проводяться такі заходи, як безкоштовні медичні огляди, публічні лекції, заходи зі збору коштів та кампанії в соціальних мережах, спрямовані на підвищення обізнаності про рак простати. Чоловікам, які можуть бути в групі ризику раку передміхурової залози, настійно рекомендується поговорити зі своїми лікарями про проходження обстеження, щоб можна було негайно вирішити будь-які підозрілі виявлення.

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День поінформованості про жінок та дітей

Щороку у другу неділю червня відзначається День інформування про насильство щодо жінок і дітей (Abused Women and Children’s Awareness Day), щоб привернути увагу до проблеми домашнього насильства та його впливу на жінок і дітей. Цей день має на меті підвищити обізнаність громадськості про поширеність жорстокого поводження з жінками та дітьми, а також популяризувати ресурси для постраждалих, такі як притулки, консультаційні служби та правова допомога. День інформування про насильство щодо жінок і дітей також є закликом до дій у юридичній сфері, які захищають жертв від домашнього насильства.

У цей день багато організацій проводять заходи чи кампанії з інформування громадськості про домашнє насильство, включаючи семінари, мітинги. Важливо, щоб жертви аб’юзивних стосунків знали, куди можна звертатися за допомогою: телефони довіри, поліція, соціальні служби, кваліфіковані психотерапевти та групи підтримки.

У цей день говорять про домашнє насильство всюди, щоб постраждалі не замовчували свої страждання та не соромилися звертатись про допомогу в інші дні року. Ті, хто пережив насильство, часто діляться своїми історіями, щоб підвищити обізнаність про проблему, демонструючи, як служби підтримки можуть допомогти їм уникнути насильницьких стосунків.

Яке сьогодні релігійне свято

11 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Феодосії.

Народилася вона у Константинополі в благочестивій і багатій родині. Її мати щодня молилася Богу, щоб той послав їй дитину. Обіцяла навіть, що віддасть дитя церкві. Молитва жінки була почута і коли народилася дочка, то вона виховувала її в Божому страху. Після смерті чоловіка відразу віддала Феодосію в монастир. Коли померла і матір, дівчина продала все майно і прийняла чернецтво.

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Разом з іншими монахами, боролася Феодосія проти єресі. Було це за часів правління Лева Вірменина. Викрила якось імператора в нечесті і відкрито проповідувала християнство. За це її схопили, піддали страшним мукам, а потім спалили в печі.

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Що не можна робити в цей день

Не можна сваритися, тому що є великий ризик, що сварка стане фатальною.

Не варто цього дня сумувати, тому що який у вас настрій, таким буде і майбутнє.

Не дозволяється стрибати по землі, можна завдати шкоду урожаю.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: колоситься жито – восени буде багато грибів;

З'явилося багато павуків до хорошої погоди;

Вранці туман стелиться по воді – погода буде ясною;

Бджоли активно літають біля вуликів – чекайте на швидкий дощ;

Спекотний день – в лісі не буде боровиків;

Жито заквітло – пора білити полотна.

Пам’ятні події 11 червня

1125 рік – хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;

1453 рік – падіння Візантійської імперії;

1474 рік – папа Римський ратифікує «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією;

1488 рік – шотландські повстанці схоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;

1496 рік – Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1509 рік – англійський король Генріх VIII одружується з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя;

1580 рік – іспанськими конкістадорами засновано Буенос-Айрес;

1742 рік – американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1742 рік – у Бреслау (Вроцлав) підписують договір, за яким Габсбурзька монархія визнає права Королівства Пруссія на Сілезію;

1770 рік – Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;

1776 рік – Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;

1889 рік – Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;

1895 рік – проводять перші у світі автоперегони;

1901 рік – острови Кука стають частиною Нової Зеландії;

1915 рік – британські війська захоплюють Німецький Камерун;

1915 рік – сербські війська захоплюють столицю Князівства Албанія Тирану;

1930 рік – американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;

1940 рік – Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголошують війну Королівству Італія;

1943 рік – Уругвай стає першою країною, яка визнає французький уряд Шарля де Голля;

1951 рік – Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;

1955 рік – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапляється найгірша автокатастрофа в історії;

1965 рік – королева Єлизавета II нагороджує музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії;

1972 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра скандального порнофільму "Глибоке горло" з Ліндою Лавлейс;

1973 рік – в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;

1975 рік – видобувають першу нафту в Північному морі;

1982 рік – на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин»;

1990 рік – Альберто Фухіморі перемагає письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу;

1992 рік – у Києві розпочинають перший конгрес молодих політиків України;

1993 рік – виходить в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду»;

2002 рік – Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

Іменини

День ангела в цей день святкують Олександр, Андрій, Варлаам, Іван, Костянтин, Федот, Марія, Фаїна, Феодосія.