Головна Новини
search button user button menu button

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День працівників текстильної і легкої промисловості
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується сваритися, тому що є великий ризик, що сварка стане фатальною

11 червня відзначається День працівників текстильної і легкої промисловості, Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози та День поінформованості про жінок та дітей, що постраждали від насильства. Віряни вшановують пам'ять святої Феодосії.

День працівників текстильної і легкої промисловості

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно другої неділі червня Україна відзначає професійне свято – День працівників текстильної та легкої промисловості. Вперше цей день було відзначено 9 червня 1994 року.

Легка промисловість містить в собі 25 підгалузей: трикотажна, швейна, текстильна (основна), бавовняна, шкіряна, лляна, взуттєва тощо. В Україні формування легкої промисловості розпочалось у другій половині 19 сторіччя. Вже за століття цей вид промисловості став значущим для української економіки.

Метою Дня працівників текстильної та легкої промисловості є подяка спеціалістам цієї сфери за старанну працю, завдяки якій українці мають змогу купляти продукти місцевого виробництва; залучення влади до модернізації легкої промисловості України задля повного використання потенціалу.

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це щорічний захід, який проводиться 11 червня з метою підвищення обізнаності про рак передміхурової залози та сприяння ранньому виявленню та лікуванню.

Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків, і рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання. Цей день є нагодою для медичних працівників, організацій і спільнот у всьому світі зібратися разом, щоб розповісти чоловікам про цю хворобу, популяризувати скринінг і підкреслити важливість підтримки здоров’я передміхурової залози.

У Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози часто проводяться такі заходи, як безкоштовні медичні огляди, публічні лекції, заходи зі збору коштів та кампанії в соціальних мережах, спрямовані на підвищення обізнаності про рак простати. Чоловікам, які можуть бути в групі ризику раку передміхурової залози, настійно рекомендується поговорити зі своїми лікарями про проходження обстеження, щоб можна було негайно вирішити будь-які підозрілі виявлення.

День поінформованості про жінок та дітей

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щороку у другу неділю червня відзначається День інформування про насильство щодо жінок і дітей (Abused Women and Children’s Awareness Day), щоб привернути увагу до проблеми домашнього насильства та його впливу на жінок і дітей. Цей день має на меті підвищити обізнаність громадськості про поширеність жорстокого поводження з жінками та дітьми, а також популяризувати ресурси для постраждалих, такі як притулки, консультаційні служби та правова допомога. День інформування про насильство щодо жінок і дітей також є закликом до дій у юридичній сфері, які захищають жертв від домашнього насильства.

У цей день багато організацій проводять заходи чи кампанії з інформування громадськості про домашнє насильство, включаючи семінари, мітинги. Важливо, щоб жертви аб’юзивних стосунків знали, куди можна звертатися за допомогою: телефони довіри, поліція, соціальні служби, кваліфіковані психотерапевти та групи підтримки.

У цей день говорять про домашнє насильство всюди, щоб постраждалі не замовчували свої страждання та не соромилися звертатись про допомогу в інші дні року. Ті, хто пережив насильство, часто діляться своїми історіями, щоб підвищити обізнаність про проблему, демонструючи, як служби підтримки можуть допомогти їм уникнути насильницьких стосунків.

Яке сьогодні релігійне свято

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

11 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Феодосії.

Народилася вона у Константинополі в благочестивій і багатій родині. Її мати щодня молилася Богу, щоб той послав їй дитину. Обіцяла навіть, що віддасть дитя церкві. Молитва жінки була почута і коли народилася дочка, то вона виховувала її в Божому страху. Після смерті чоловіка відразу віддала Феодосію в монастир. Коли померла і матір, дівчина продала все майно і прийняла чернецтво.

 Разом з іншими монахами, боролася Феодосія проти єресі. Було це за часів правління Лева Вірменина. Викрила якось імператора в нечесті і відкрито проповідувала християнство. За це її схопили, піддали страшним мукам, а потім спалили в печі.

Читайте також: Церковний календар на червень 2023 року

Що не можна робити в цей день

  • Не можна сваритися, тому що є великий ризик, що сварка стане фатальною.
  • Не варто цього дня сумувати, тому що який у вас настрій, таким буде і майбутнє.
  • Не дозволяється стрибати по землі, можна завдати шкоду урожаю.

Народні прикмети і традиції 

Дивилися, який сьогодні день: колоситься жито – восени буде багато грибів;
З'явилося багато павуків до хорошої погоди;
Вранці туман стелиться по воді – погода буде ясною;
Бджоли активно літають біля вуликів – чекайте на швидкий дощ;
Спекотний день – в лісі не буде боровиків;
Жито заквітло – пора білити полотна.

Пам’ятні події 11 червня

  • 1125 рік – хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;
  • 1453 рік – падіння Візантійської імперії;
  • 1474 рік – папа Римський ратифікує «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією;
  • 1488 рік – шотландські повстанці схоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;
  • 1496 рік – Христофор Колумб завершує свою другу подорож;
  • 1509 рік – англійський король Генріх VIII одружується з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя;
  • 1580 рік – іспанськими конкістадорами засновано Буенос-Айрес;
  • 1742 рік – американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;
  • 1742 рік – у Бреслау (Вроцлав) підписують договір, за яким Габсбурзька монархія визнає права Королівства Пруссія на Сілезію;
  • 1770 рік – Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;
  • 1776 рік – Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;
  • 1889 рік – Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;
  • 1895 рік – проводять перші у світі автоперегони;
  • 1901 рік – острови Кука стають частиною Нової Зеландії;
  • 1915 рік – британські війська захоплюють Німецький Камерун;
  • 1915 рік – сербські війська захоплюють столицю Князівства Албанія Тирану;
  • 1930 рік – американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;
  • 1940 рік – Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголошують війну Королівству Італія;
  • 1943 рік – Уругвай стає першою країною, яка визнає французький уряд Шарля де Голля;
  • 1951 рік – Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;
  • 1955 рік – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапляється найгірша автокатастрофа в історії;
  • 1965 рік – королева Єлизавета II нагороджує музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії;
  • 1972 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра скандального порнофільму "Глибоке горло" з Ліндою Лавлейс;
  • 1973 рік – в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;
  • 1975 рік – видобувають першу нафту в Північному морі;
  • 1982 рік – на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин»;
  • 1990 рік – Альберто Фухіморі перемагає письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу;
  • 1992 рік – у Києві розпочинають перший конгрес молодих політиків України;
  • 1993 рік – виходить в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду»;
  • 2002 рік – Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

Іменини

День ангела в цей день святкують Олександр, Андрій, Варлаам, Іван, Костянтин, Федот, Марія, Фаїна, Феодосія.

Теги: домашнє насильство традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британський принца Вільям та його дружина Кетрін
Королівське весілля в Йорданії. Принц та принцеса Уельські поділилися фотографіями
2 червня, 17:40
Всесвітній день техніки для майбутнього
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня, 00:04
День державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 травня, 00:11
На Закарпатті та Прикарпатті вдень передбачається короткочасний дощ
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
6 червня, 05:28
Всесвітній день продовольчої безпеки
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 червня, 00:26
У більшості північних областях очікується невеликий дощ
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
7 червня, 04:56
Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:10
Зеленська також оприлюднила відео з кадрами з Києва, на яких місцевих жителів вітали зі святом кульками
Зеленська зворушливо привітала столицю з Днем міста (відео)
28 травня, 12:55
2 червня – Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 червня, 00:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
26K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
24K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Вчора, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту