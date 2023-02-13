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«Доведеться воювати». Лукашенко панікує (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Доведеться воювати». Лукашенко панікує (відео)
Олександр Лукашенко панікує, що доведеться воювати проти України
скріншот з відео

Лукашенко вимагає від ОДКБ визначитися з позицією щодо російсько-української війни

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає Організацію договору про колективну безпеку до більшого згуртування. Країни ОДКБ мають визначитися зі своєю політикою щодо російської «спецоперації» в Україні. Лукашенко заявив про це сьогодні, 13 лютого, на зустрічі із генеральним секретарем ОБКБ Імангалі Тасмагамбетовим, повідомляє «Пул первого». 

Білоруський диктатор схвильований, що в нього вже не вийде «тихенько десь відсидітися», поки триває російсько-українська війна.

«Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії –  це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, – ні, так не буде. Настане час (він недалеко, буквально завтра) – треба бути визначатися, займати певну позицію», – заявив він.

Лукашенко вважає, що «разом діяти завжди простіше». Певно, що він сам вже панікує, що доведеться воювати в кривавій війні росіян, а тому хоче затягти в «союз» більше країн, нагадавши їм про те, що всі вони єдина «організація».

Він заявив, що ніхто не штовхає держави діяти всупереч своїм національним інтересам, проте «компроміси доведеться знаходити»
 
«Думаю, ось цей складний період ми маємо пройти, і він ще більше згуртує нашу організацію. Давайте подумаємо разом над цим», – додав диктатор.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі зараз панує диктатура. Ба більше: він цим пишається.

До слова, російський політолог та довірена особа Путіна, Сергій Марков, розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва. Зараз мова йде про роки, а не про «три дні». 

Теги: Олександр Лукашенко війна диктатор ОДКБ

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