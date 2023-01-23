Макрон та Шольц пообіцяли й надалі підтримувати Україну

Макрон і Шольц будуть допомагати нашій державі й у подальшому

Лідери двох найбільших країн ЄС запевнили, що не відступлять зі шляху й продовжать допомагати Україні

Німеччина та Франція будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно. Європа не розколота після 24 лютого. Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі в Парижі.

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Шольц заявив, що країни продовжуватимуть надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує.

Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру.

Президент Франції також підтвердив «непохитну підтримку» України в усіх сферах.

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Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності.

Напередодні Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні. Акцент буде зроблено на протиповітряній обороні: ФРН відправить в Україну систему Patriot, ще сім САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Франція розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc. Нещодавно ж Макрон назвав три умови надання танків Україні.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams. Згодом Білий дім відреагував на заяву Шольца щодо постачання танків в Україну.