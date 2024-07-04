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Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Як відомо, раніше групу «Метінвест» ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем
фото: «Метінвест»

Минулого року «Метінвест» сплатив понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску

У 2023-му операційні закупівлі компанії «Метінвест» становили майже $400 млн (16 млрд грн), а співпраця велась майже з 2 тис. партнерів. Стати контрагентом компанії не складно – треба лише пройти процедуру кваліфікації. Але є «червоні лінії», які не можна переступати, каже директор із закупівель Групи «Метінвест» Андрій Міщенко. 

«Майже всі лоти закупівель публікуються на нашому сайті, ми максимально відкриті. У нас є як спотові контракти, так і довгострокові. До війни у нас були і пʼятирічні контракти з формульним ціноутворенням», – каже Міщенко.

За його словами, зараз компанія є найбільш толерантною до постачальників за весь час, адже розуміє виклики, пов'язані з війною.

«Ми готові закрити очі на невідповідність контрактним термінам: відпрацюємо тему відповідно до передбачених контрактом санкцій, але дамо постачальнику шанс далі з нами працювати. Якщо це систематично відбувається, то не співпрацюватимемо з таким постачальником мінімум 12 місяців. Але є червона лінія, яку ми ніколи не перейдемо – корупція. Якщо ми діагностуємо це, то дискваліфікуємо навічно і ніколи не співпрацюватимемо навіть із пов'язаними компаніями», – каже Міщенко.

Як відомо, раніше групу «Метінвест» ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників.

Загалом же торік «Метінвест» перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн.

Теги: Андрій Міщенко бізнес

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