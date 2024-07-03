Попри загрозу російських обстрілів готелі у Затоці приймають туристів – репортаж

Відпочинок біля моря: що кажуть про безпеку на пляжах власники готелів – огляд ситуації в Затоці

Незважаючи на попередження з боку місцевої влади про загрозу висадки російського десанту, місцевий бізнес у селищі Затока, що на Одещині, відкрив пляжний сезон. Від початку літа тут рекламують готелі та бази відпочинку, тож журналісти дослідили, чи дійсно туристи їдуть в Затоку і наскільки це ризиковано.

Зйомка міста та узбережжя для медійників наразі заборонена, проте керівники деяких туристичних баз дозволяють показати, як відбувається сезон-2024.

Під час спілкування із Михайлом Ванюшиним, власником одного з готельних комплексів, з'ясувалося, що укриття є не всюди. Він зізнався, що саме в його закладі місця можливого сховку від ворожих ударів немає. Але, додає, воно є в сусідньому пансіонаті, за 70-80 метрів. Йдеться про підвальне приміщення супермаркету при закладі.

На запитання про те, чи не бояться власники брати відповідальність, коли рекламують свої готелі, Ванюшин каже: «Будь-яка розсудлива людина в Україні розуміє, що абсолютно безпечного місця нема... Що, стосується приїзду (на відпочинок, – ред.), то зрозуміло, що це рішення за конкретною сім'єю, конкретною людиною… Ви ж розумієте я не можу сказати: «Хлопці я гарантую вам стовідсоткову безпеку. Тут все прекрасно і сюди нічого не прилетить». Я не можу це гарантувати навіть при мирному звичайному сезоні: бували ж випадки, що хтось тонув і так далі».

Авторка репортажу зізнається, що наштовхнуло її поїхати в Затоку задля матеріалу те, що нещодавно її колезі яка шукала путівку на море, реклама почала підкидати готелі в Затоці: «Я не повірила, що це актуальні пропозиції. Але почала дзвонити, і так, деякі готелі «відкриваються».

Ситуація неоднорідна щодо всіх закладів відпочинку, частина з них, почувши, що відпочинком зацікавились журналісти, запевняли, що не працюють. Але водночас продовжували активно відповідати в коментарях потенційних клієнтам.

На питання майбутніх відпочивальників про те, чи можна купатися в морі, прямо не відповідають, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Обмежуються ремаркою про те, що доступ до пляжу відкритий.

Серед небагатьох туристів, з якими вдалося поспілкуватися, були відпочивальники з Вінниці та Київської області. Вони зазначають, що були здивовані тим, що туристичні бази працюють. Проте загроза обстрілу їх не лякає: деякі відпочивальники планують під час ракетної атаки відразу покинути місто. Інші ж зазначають, що у місті дуже «змінилася атмосфера».

Нагадаємо, станом на другу частину червня лише один пляж в Одесі отримав від місцевої влади дозвіл на відкриття. Проте відпочивальників це не зупиняє і вони приїжджають як на інші пляжі міста, так і до сіл поблизу Одеси. Журналісти дослідили, чи реагуть українці на тривоги, та чи обладнані одеські пляжі укриттями.

До слова, в Одесі в суботу 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

Також «Укрзалізниця», зважаючи на зростання попиту на поїздки в деяких напрямках, запускає нові регулярні рейси до Одеси й Харкова.