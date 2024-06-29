Найбільш оплачувані професії в Україні

Найбільш затребувані професії, які цінуються на українському ринку праці

Куди працевлаштуватися, щоб мати пристойну заробітну плату? В Україні є чимало варіантів, де можна гідно заробляти – вісім найпопулярніших з них:

Front-end розробник

Сфера IT вже котрий рік поспіль продовжує цікавити шукачів роботи усіх вікових категорій, від абітурієнтів до пенсіонерів. Вакансія Front-end розробника є однією з найбільш затребуваних у цій ніші.

Це спеціаліст, відповідальний за створення інтерфейсу сайту, додатку чи програмного забезпечення. Тобто front-end розробник створює візуал, який бачить користувач. Щоб стати фронтендом початкового рівня, необхідно для початку вивчити Javascript, HTML, CSS.

В чому полягає привабливість такої професії:

можливість для креативу;

професія є досить потрібною в Україні, і ця тенденція буде рости;

зарплата стартує від $400-600 на місяць;

можна займатися як веб-, так і мобільними додатками.

Проте треба розуміти, що для такої професії треба постійно бути в курсі останніх технологій, добре знати англійську (хоча це стосується практично усіх сфер в ІТ ніші.) Опанувати цю професію в Україні нескладно: є чимало якісних курсів та ІТ шкіл.

Менеджер проєктів (Project Manager)

Проєкт-менеджер відповідає за планування, координацію та контроль різних етапів проєкту. Ця професія з високою зарплатою вимагає відповідного рівня організаційних навичок та керівництва.

Project Manager відповідає за зростання показників продукту, як-то мобільні застосунки, освітні курси або лікувальна косметика. Також такий спеціаліст має формулювати стратегії просування продукту, досліджувати та аналізувати уподобання користувачів. Тому тут не обійтися без аналітичного мислення, розуміння економіки та розробки продукту, а також вміння розуміти людей.

Чому це одна з найбільш популярних професій в Україні:

щодня нестандартні та цікаві задачі;

можливість для корисних знайомств;

професія для тих, хто любить і вміє керувати;

зарплата проджекта може сягати $2000 (до 80 000 грн).

Проте разом з великими можливостями приходять і великі обов'язки. Проджект-менеджер — відповідальна та складна професія, яка вимагає високу стресостійкість, наполегливість та сильну кваліфікацію.

Спеціаліст з оборонної промисловості

Саме спеціалісти цієї сфери є чи не найбільш затребуваними, потрібними та шанованими в Україні. Тому тут є багато професій, де багато платять для всіх напрямків спеціалізацій. Варто додати, що це далеко не завжди про участь в бойових діях. Фахівцями оборонної промисловості, можуть стати і розробники, науковці та інженери, які беруть участь у переозброєнні країни та виконують державні замовлення.

Враховуючи потрібність та швидкий розвиток, ця сфера має чимало плюсів:

престижність та шанованість професії;

збільшені пільги (від безкоштовного проїзду до можливості отримати нове житло);

збільшені відпустки та можливість раніше піти на пенсію;

висока зарплата (одна з найбільш оплачуваних професій в Україні).

Очікується, що після успішних реформ та перемог у цій галузі передбачається її модернізація та посилення, що зробить професійних військових надзвичайно високо затребуваними не лише в Україні, а й у всьому світі. Але варто розуміти, що хоча там і високооплачувані професії, потрібно бути готовим до небезпек, постійного стресу та напруги, а також до постійного кочування по гарнізонах.

Монтажер відео

Україномовний відеоконтент активно розвивається, що призводить до зростання потреби у відеомонтажерах для YouTube, телебачення та продакшену. Ця професія підходить для усіх, хто бажає працювати віддалено. Однак деякі компанії можуть шукати працівників для роботи в офісі.

Професія відеомонтажера включає в себе багато переваг, зокрема:

просто навчатися;

багато простору для творчості;

легко шукати клієнтів та роботодавців;

високий попит на таких спеціалістів.

Монтажер може витрачати на роботу над одним 15-хвилинним роликом приблизно 4 дні й отримати за це $350–400. Чим більше проєктів у роботі – тим вищий рівень доходу. Середній рівень – від $1000 до $2000 на місяць. На старті кар’єри можна заробляти від $400 (приблизно 16 000 грн) на місяць. З мінусів можна виділити ненормований робочий день, можливу сезонність роботи, необхідність витрачатися на навчання та робочі програми.

Аналітик даних

Аналітик – це фахівець, який розв'язує задачі на основі отриманих даних. Аналітики працюють з такими мовами програмування як Python, R, SQL, а також володіють навичками роботи з Power BI та Tableau. Для роботи в цій сфері необхідно мати вищу освіту, можна обрати факультет економіки, економічної кібернетики, математики або спеціальність, пов’язану з інформаційними технологіями.

Чим може бути приваблива така професія:

цікава та динамічна робота;

постійне навчання та вдосконалення;

пристойна заробітна плата (від $600 для початківців);

можливість працювати віддалено;

великий попит на професіоналів в цій галузі.

З мінусів можна виділити постійне розумове напруження, велику відповідальність, монотонність та постійну необхідність розвивати свою обізнаність у технологіях.

Спеціаліст у фінансовій сфері (фінансист)

Як не крути, а вміння ефективно маніпулювати грошима завжди було цінним і наврядчи втратить коли-небудь свою перспективність. Фінансисти відповідають за здійснення фінансових операцій у банківських установах, підприємствах та між ними. Рівень заробітної плати зазвичай залежить від кваліфікації спеціаліста, його рівня відповідальності та розмірів компанії, у якій він працює.

Переваги роботи в цій сфері очевидні:

робота з грошима (подекуди з великими сумами);

престижна та затребувана професія;

заробітна плата може сягати $1000 та більше.

Проте ця професія не для тих, хто ненавидить працювати з цифрами, ризиками, а також на цій посаді треба бути максимально уважним та відповідальним.

Маркетолог

Фахівці цього напрямку відповідають за рекламу та продаж товарів та послуг у компанії, де працюють. Для посади головного маркетолога активно шукають кандидатів з відповідною профільною освітою та робочим досвідом. Вміння програмування також є значним плюсом у цій сфері. Маркетологи виявляють та аналізують ринки збуту для послуг та товарів, працюючи на різних платформах. В Україні маркетологи можуть отримувати до 980 000 гривень на рік.

Плюси професії:

солідні кар'єрні перспективи (навіть до директора компанії);

цікаві задачі та простір для творчості;

високий попит (компанії постійно їх шукають).

Але потрібно бути готовим до ненормованого навантаження, високої конкуренції та постійних стресів.

Стоматолог

Стоматолог – високооплачувана медична професія як за кордоном, так і в Україні. Немає людини, якій хоча б іноді не потрібні послуги цього фахівця. Попит на цю професію постійно залишається актуальним, особливо з урахуванням того, що стоматологи отримують значні гонорари. У приватних клініках річна заробітна плата стоматологів може сягати від 100 до 900 тисяч гривень (залежно від спеціалізації та кваліфікації). Особливо високу заробітну плату мають стоматологи-хірурги, ортодонти та ортопеди через специфіку їхньої роботи.

Плюси професії:

без роботи сидіти не будете;

гідна зарплата ($1000 в середньому);

мінімальний ризик при роботі з пацієнтами;

гнучкий графік.

Проте не всі можуть бути медиками та працювати з пацієнтами (а далеко не всі вони бувають приємними). До того ж навчання займе чимало часу та коштів, та якщо ви себе бачите там – воно того буде варте.