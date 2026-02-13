Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський запровадив санкції проти 91 танкера тіньового флоту РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запровадив санкції проти 91 танкера тіньового флоту РФ
РФ використовувала судна для незаконного транспортування нафти й нафтопродуктів
фото: Офіс президента

Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що РФ використовувала ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн. Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях.

Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Україна передасть відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях. Двадцять сім суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме.

«Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.

Читайте також:

Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави провів зустріч з колишнім очільником СБУ
Президент зустрівся з Малюком: погодили нові операції СБУ
19 сiчня, 20:11
Володимир Зеленський привітав Гі Пармелена з обранням на посаду президента
Зеленський провів першу зустріч із президентом Швейцарії
22 сiчня, 20:31
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Президент доручив збільшити можливості імпорту електрики
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду
14 сiчня, 20:10
Тиск на Росію повинен зберігатись, каже Зеленський
Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів
17 сiчня, 16:57
Міністр внутрішніх справ України доповів президенту про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах
Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ракетних атак
20 сiчня, 11:53
Дональд Трамп планує зустріч із Зеленським
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським
21 сiчня, 16:28
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
8 лютого, 10:39
Зеленський зробив заяву про ППО
В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент
10 лютого, 20:07

Політика

$38 млрд на підтримку України. Федоров підбив підсумки «Рамштайну»
$38 млрд на підтримку України. Федоров підбив підсумки «Рамштайну»
Зеленський запровадив санкції проти 91 танкера тіньового флоту РФ
Зеленський запровадив санкції проти 91 танкера тіньового флоту РФ
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко

Новини

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua