Зеленський оцінив готовність Росії закінчити війну станом на початок 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський оцінив готовність Росії закінчити війну станом на початок 2026 року
Глава держави переконаний, що Москва має ресурси, аби продовжувати воювати з Україною
фото: Офіс президента

«Я не вважаю, що Росія хоче закінчити війну»

Російська Федерація не збирається закінчувати війну і Україна має достатньо доказів, які вказують саме на це. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я не вважаю, що Росія хоче закінчити війну. Багато доказів іншого. Я просто думаю про те, що іноді є такі моменти, коли вони хотіли б «призупинити війну» та шукають як це «продати» у своїй державі як начебто перемогу. На мій погляд, відбувається саме цей процес», – каже він.

Глава держави наголосив, що Росія ще має трохи часу та ресурсів, аби вести війну з Україною. «Вони розуміють, що у них поки не патова ситуація з економікою, але напрямок той – вкрай негативний. Вони розуміють, що у них є певний запас, тому що є і гроші, і відповідні контракти. Але санкційний тиск зберігається і є результати щодо цього, і будуть ще більше», – повідомив він.

Зеленський розповів, що мав розмову з французьким президентом Емануелем Макроном. Темою переговорів став «тіньовий флот» РФ.

«Я йому подякував, кажу: ти от зупинив танкер тіньового флоту, президент Трамп активно зупиняє. Емануель каже: але у мене таке законодавство, і в принципі в усій Європі таке, що ти зупиняєш, але ти не можеш назавжди зупиняти – ти зупиняєш, а потім судна відпускають. І зараз він, наприклад, готується працювати над законодавчими змінами. Дай Боже, щоб йому вдалося. А це ж питання до всіх держав. Принаймні до північних, морських держав, які мають на це вплив», – пояснив очільник України.

Президент України наголосив, що танкери з російською нафтою не лише потрібно затримувати, але й не відпускати. «Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше. Це один із інструментів. Якщо всі ці інструменти запрацюють, «рускі» швидше будуть хотіти закінчити війну», – додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Путін досі не досягнув тих результатів, які ставив, розпочинаючи повномасштабне вторгнення.

«Можна говорити що завгодно, але він не має цього досягнення. Тому і тиснуть зараз, щоб ми вийшли з Донбасу. Бо якщо ти вийдеш з Донбасу, – це буде єдине, що він скаже: це була наша головна мета, ось Донбас наш, наша перемога. Це проблемне питання, тому що це єдине, за що вони чіпляються в цьому пропагандистському «продажі» для своєї аудиторії», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до кроків із деескалації у питаннях ударів по енергетичних об'єктах, проте наразі це лише «можливість», а не офіційна домовленість. Зеленський зазначив, що представники США висловили бажання підняти питання деескалації, яке передбачає взаємні кроки щодо невикористання далекобійних можливостей. Метою такої ініціативи є створення простору для майбутньої дипломатії.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій.

