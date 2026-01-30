Зеленський оцінив готовність Росії закінчити війну станом на початок 2026 року

«Я не вважаю, що Росія хоче закінчити війну»

Російська Федерація не збирається закінчувати війну і Україна має достатньо доказів, які вказують саме на це. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я не вважаю, що Росія хоче закінчити війну. Багато доказів іншого. Я просто думаю про те, що іноді є такі моменти, коли вони хотіли б «призупинити війну» та шукають як це «продати» у своїй державі як начебто перемогу. На мій погляд, відбувається саме цей процес», – каже він.

Глава держави наголосив, що Росія ще має трохи часу та ресурсів, аби вести війну з Україною. «Вони розуміють, що у них поки не патова ситуація з економікою, але напрямок той – вкрай негативний. Вони розуміють, що у них є певний запас, тому що є і гроші, і відповідні контракти. Але санкційний тиск зберігається і є результати щодо цього, і будуть ще більше», – повідомив він.

Зеленський розповів, що мав розмову з французьким президентом Емануелем Макроном. Темою переговорів став «тіньовий флот» РФ.

«Я йому подякував, кажу: ти от зупинив танкер тіньового флоту, президент Трамп активно зупиняє. Емануель каже: але у мене таке законодавство, і в принципі в усій Європі таке, що ти зупиняєш, але ти не можеш назавжди зупиняти – ти зупиняєш, а потім судна відпускають. І зараз він, наприклад, готується працювати над законодавчими змінами. Дай Боже, щоб йому вдалося. А це ж питання до всіх держав. Принаймні до північних, морських держав, які мають на це вплив», – пояснив очільник України.

Президент України наголосив, що танкери з російською нафтою не лише потрібно затримувати, але й не відпускати. «Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше. Це один із інструментів. Якщо всі ці інструменти запрацюють, «рускі» швидше будуть хотіти закінчити війну», – додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Путін досі не досягнув тих результатів, які ставив, розпочинаючи повномасштабне вторгнення.

«Можна говорити що завгодно, але він не має цього досягнення. Тому і тиснуть зараз, щоб ми вийшли з Донбасу. Бо якщо ти вийдеш з Донбасу, – це буде єдине, що він скаже: це була наша головна мета, ось Донбас наш, наша перемога. Це проблемне питання, тому що це єдине, за що вони чіпляються в цьому пропагандистському «продажі» для своєї аудиторії», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до кроків із деескалації у питаннях ударів по енергетичних об'єктах, проте наразі це лише «можливість», а не офіційна домовленість. Зеленський зазначив, що представники США висловили бажання підняти питання деескалації, яке передбачає взаємні кроки щодо невикористання далекобійних можливостей. Метою такої ініціативи є створення простору для майбутньої дипломатії.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій.