Зеленський у Вільнюсі згадав про шпіца Лукашенка: що він мав на увазі

Під час візиту до Литви президент України Володимир Зеленський узяв участь у богослужінні пам’яті загиблих у Січневому повстанні 1863–1864 років. Про це повідомив Офіс президента, інформує «Главком».

Виступаючи у Вільнюсі, Зеленський заявив, що Росія використовує територію Білорусі для ведення війни проти України та шантажу Європи. За його словами, оператори російських ударних безпілотників типу «Шахед» працюють, зокрема, і з білоруської території.

«Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу «Орєшніками». Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, необхідні для створення загрози всім нам у Європі», – наголосив президент.

Він також заявив, що нині в Білорусі навіть домашній улюбленець самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка має більше прав, ніж народ країни.

У 2020 році був шанс все змінити, але тоді підтримки білорусів забракло, сказав президент під час заходів із вшанування пам'яті загиблих у Січневому повстанні. Він також наголосив на посиленій

Зеленський нагадав, що у 2020 році в білорусів був шанс змінити ситуацію, однак тоді їм забракло підтримки.

Окремо президент України зауважив, що війна Росії проти України, Молдови, Чечні та Грузії стала наслідком байдужості провідних держав світу наприкінці радянського періоду, у 1990-х роках та на початку XXI століття. За його словами, тоді багато країн зробили ставку на «перезавантаження» відносин із Росією, що зрештою призвело до нинішньої агресії Кремля.

Нагадаємо, у межах візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Гітанасом Науседою. Ключовими темами перемовин стали термінова підтримка української енергосистеми після останніх атак, розширення військової співпраці через ініціативу PURL та деталі дипломатичного процесу в Абу-Дабі.

До слова, сьогодні, 25 січня 2026 року, президент України Володимир Зеленський відзначає свій 48-й день народження. Це вже п'ятий день народження, який глава держави відзначає в умовах повномасштабної війни.