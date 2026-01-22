Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
США та Україна готують пропозицію енергетичного перемир’я для РФ
фото: Reuters

Переговори відбудуться в ОАЕ за участі представників США, України та Росії

США та Україна планують запропонувати Росії енергетичне перемир’я на запланованих тристоронніх переговорах в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За умовами перемир’я Росія припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України, а Україна – не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. За інформацією видання Axios, від Росії на переговорах в Абу-Дабі братимуть участь Кірілл Дмітрієв та представники розвідки.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку першої тристоронньої зустрічі між Україною, США та Росією. За його словами, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться найближчими днями в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Президент також висловив сподівання, що ОАЕ знають про плани, оскільки іноді американська сторона влаштовує «сюрпризи». У Давосі раніше закінчилися перемовини між Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. 

Читайте також:

Теги: переговори Україна США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Готель «Лео» у Хорлах на вулиці Прикордонній
Удар по кафе в окупованих Хорлах. Що кажуть росіяни і що відбулося насправді?
2 сiчня, 09:47
Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24
Дональд Трамп (ліворуч) та Джеффрі Епштейн
Міністерство юстиції США перегляне 5,2 млн сторінок файлів Епштейна
31 грудня, 2025, 09:29
Зеленський зустрівся з Євгенієм Хмарою
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
5 сiчня, 14:26
Санчес не виключив розміщення іспанських військ в Україні
Іспанія вперше допустила участь своїх військових у миротворчій місії в Україні
7 сiчня, 13:51
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
У США через сильний снігопад зіткнулися понад 100 авто
20 сiчня, 00:50
Зеленський: Обговорили документи щодо відбудови та економічного розвитку України
Гарантії безпеки для України від США. Зеленський доручив фіналізувати документ
12 сiчня, 17:32
Учасників саміту Давосу попередили про можливі нападки Трампа на лідерів
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі
20 сiчня, 15:19
Метте Фредеріксен: Росія скористається слабкістю роз’єднаної Європи
Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії
20 сiчня, 18:22

Політика

США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
Збитки на $50 млн. СБУ уразила нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» – джерело
Збитки на $50 млн. СБУ уразила нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» – джерело
Прем’єр Чехії купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію
Прем’єр Чехії купив глобус, щоб знайти на ньому Гренландію
Литва оголосила енергетичну допомогу Україні на 2 млн євро
Литва оголосила енергетичну допомогу Україні на 2 млн євро
Франція затримала підсанкційний танкер в Середземному морі
Франція затримала підсанкційний танкер в Середземному морі
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським

Новини

МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua