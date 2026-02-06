Головна Країна Події в Україні
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026

glavcom.ua
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 6 лютого 2026 року

Уранці 6 лютого 2026 року в Москві було скоєно замах на генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва. Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Крім того, колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека було звільнено з військової служби

«Главком» склав добірку головних подій 6 лютого:

Відкриття Олімпіади-2026

Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026 фото 1
скриншот з відео «Суспільного»

У італійському Мілані о 21:00 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2026 року. Прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор нестимуть скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Церемонія відкриття Олімпіади стане однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад. Уперше відкриття Ігор відбуватиметься одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан із гірськими локаціями Альп.

Основне шоу церемонії під назвою «Harmony» прийматиме легендарний стадіон «Сан-Сіро», який у 2026 році відзначає своє 100-річчя. Постановником церемонії виступає Balich Wonder Studio.

Водночас організатори передбачили паралельні події ще у трьох локаціях. У Кортіні-д’Ампеццо відбудеться парад гірськолижників, саночників, скелетоністів, а також запалення другої олімпійської чаші на площі П’яцца Дібона. У Лівіньйо та Предаццо пройдуть супутникові церемонії для сноубордистів, фристайлістів і стрибунів з трампліна, які через щільний змагальний графік не зможуть прибути до Мілана.

Замах на заступника начальника ГРУ Алексєєва

Уранці 6 лютого 2026 року в Москві було скоєно замах на генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва, першого заступника начальника ГРУ Генштабу РФ. Невідомий відкрив вогонь по воєначальнику в під’їзді його будинку на Волоколамському шосе. Наразі генерал перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Близько 07:00 ранку невідомий кілер очікував Алєксєєва в ліфтовому холі житлового будинку. Коли генерал з’явився, нападник зробив кілька пострілів у спину та втік. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 222 (незаконний обіг вогнепальної зброї).

Екскерівника Держприкордонслужби Дейнека звільнено з військової служби

Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026 фото 2
фото: МВС

Колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека було звільнено з військової служби. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Демченко не уточнив причину звільнення, але додав, що Дейнеко за час її проходження зазнав тяжкого поранення.

«За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки», – пояснив речник.

Демченко додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється законом «Про військовий обов’язок і військову службу» та положенням щодо проходження ВЛК. «Ці документи, серед іншого, визначають стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство», – каже він.

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. За її словами, новий пакет санкцій спрямований на подальше скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, обмеження фінансових операцій та запровадження додаткових торговельних заборон.

Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ЄС запроваджує повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти. Такий крок має ще більше зменшити доходи Росії від продажу нафти та ускладнити пошук покупців.

Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах

Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026 фото 3
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ. «Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських «шахедів», – каже він.

За словами глави держави, компонент «малої ППО», що протидіє російським ударним дронам, має працювати значно сильніше та «не допускати тих проблем, які зараз є». Зеленський наголосив, що все те, що реально працює на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, «повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше».

«На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати», – пояснив український лідер.

Інші важливі новини

  • У столиці Пакистану стався теракт у мечеті.
  • США запровадили санкції проти іранської нафти та «тіньового флоту».
  • Окупанти вчетверте за місяць атакували Херсонську ТЕЦ.

Теги: Володимир Зеленський Олімпіада Держприкордонслужба санкції

