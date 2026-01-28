Головна Країна Події в Україні
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 28 січня 2026 року

Сьогодні, Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. МЗС викликало посла Угорщини в Україні. Зокрема, Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ.

«Главком» склав добірку головних подій 28 січня:

Стартувала програма «СвітлоДім»

Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. За словами Свириденко, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

МЗС викликало посла Угорщини в Україні

Антала Гейзера було викликало до МЗС України
фото: karpat.in.ua

Міністерства закордонних справ викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера. Йому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми неправдивими заявами угорського керівництва щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в країні.

Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+»

Стати на облік онлайн можна лише тим, хто робить це вперше
фото: Міноборони

Стати на військовий облік без ТЦК і медоглядів тепер доступно онлайн. Зробити це можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть з-за кордону.

Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ

Президент Володимир Зеленський застеріг громадян, що російська терористична армія готується до нового удару по Україні. «Росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів», – наголосив він.

Колишню першу леді Південної Кореї засуджено до 20 місяців тюрми

Суд у Сеулі засудив колишню першу леді країни Кім Кьон Хі до 20 місяців ув'язнення через корупцію.

Згідно з ухвалою суду, обвинувачена приймала предмети розкоші від культоподібної Церкви об'єднання, зокрема сумку Chanel і намисто Graff. Як наголосив суддя, близькість Хі до Юн Сок Йоля, який на той час був президентом країни, дала їй «значний вплив», яким вона зловживала.

