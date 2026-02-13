Головна Світ Політика
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА
Україна розширила виробництво ударних дронів у співпраці з Німеччиною
скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про 10 тисяч дронів і запуск серійного виробництва до кінця року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія цього року отримає 10 тисяч безпілотників, виготовлених у межах першого спільного підприємства України та Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у Telegram.

Зеленський відвідав підприємство Quantum Frontline Industries GmbH, яке займається виробництвом ударних безпілотників, та прийняв перший виготовлений дрон. «Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів», – написав Зеленський.

За словами президента, співпраця з німецькими партнерами має на меті масштабувати виробництво безпілотників і посилити технологічну складову оборонної сфери. Він також повідомив, що до кінця року планується відкриття ще десяти спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Україна активно розвиває міжнародні оборонні партнерства для розширення виробництва безпілотних систем, які відіграють ключову роль у бойових діях. Німеччина стала одним із партнерів у створенні спільних виробничих майданчиків, що дозволяють швидше запускати нові технології у серійне виробництво та нарощувати обсяги постачання для фронту.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській безпековій конференції, де запланований його основний виступ 14 лютого. У межах візиту глава держави проводить серію двосторонніх переговорів із європейськими лідерами та представниками США, а також бере участь у зустрічі «Берлінського формату».

