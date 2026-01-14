Головна Київ Новини
Енергоколапс у Києві. Кличко різко відповів президенту на слова про бездіяльність

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кличко обурився словами Зеленського про малу інтенсивність у столиці
колаж: glavcom.ua

Після критики Зеленського Кличко нагадав про цілодобову роботу служб у Києві

Мер Києва Віталій Кличко опублікував публічне звернення до президента України Володимира Зеленського після слів президента про малу підготовку Києва до енергетичного колапсу у зв'язку з масштабними обстрілами та серйозними морозами, пише «Главком».

«Якої «інтенсивності» в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав?», – зазначив Кличко.

Міський голова заявив, що слова глави держави, які ставлять під сумнів інтенсивність роботи в Києві, не відповідають реальній ситуації та знецінюють самовіддану працю тисяч фахівців.

Мер Кличко підкреслив, що в екстремальних умовах відбувається підключення до генераторів критичних об’єктів, функціонують пункти обігріву, автономно живляться лікарні, пологові, інтернати, а соціальні працівники доставляють гарячу їжу одиноким літнім людям.

«Тим часом – суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори», – пише мер.

Енергоколапс у Києві. Кличко різко відповів президенту на слова про бездіяльність фото 1

На завершення Кличко зауважив: «Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися…».

Варто зазначити, що у своєму вечірньому зверненні президент порівняв ситуацію у Києві з іншими містами, які, за словами глави держави, здійснили значно більшу підготовку. Президент сказав: «Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення».

Додамо, що Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

Теги: Віталій Кличко Володимир Зеленський

