Візит Зеленського до Німеччини: Банкова оприлюднила розклад зустрічей президента

Глава держави виступить на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Тут він матиме низку зустрічей з європейськими лідерами, а також виступить на Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що глава держави планує відвідати україно-німецьке оборонне підприємство Quantum Frontline Industries GmbH. Президент наголошував, що потрібно більше спільних виробництв, координації та ефективності архітектури безпеки у Європі.

Також відбудуться двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, очільником Фінляндії Александром Стуббом, премʼєром Нідерландів Діком Схофом, а також сином поваленого іранського монарха Резою Пахлаві.

Крім того, президент України візьме участь у зустрічі «Берлінського формату» з лідерами європейських країн, ЄС, НАТО та державним секретарем США Марко Рубіо.

Основний виступ президента України на Мюнхенській безпековій конференції запланований на завтра, 14 лютого, орієнтовно о 12:00.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, аби взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Глава держави заявив, що у планах – створення першого спільного українсько-німецького підприємства з виробництва дронів. Крім запуску спільного підприємства, у програмі Зеленського – низка двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з партнерами, спрямованих на зміцнення оборонної та економічної співпраці.

🇺🇦🇩🇪 Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки pic.twitter.com/AbXF6dgY4N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 13, 2026

Цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція викликає особливий інтерес на тлі подій у світі, свідченням чому є потужне представництво. Організатори очікують приблизно 200 представників урядів із близько 120 країн, з них майже 60 голів держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ і понад 30 очільників оборонних відомств, а також керівників понад 40 міжнародних організацій.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, ймовірно, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як повідомлялося, Москва готує масштабну гібридну кампанію напередодні та під час Мюнхенської конференції з безпеки.