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    Померла дружина старшого сина Кернеса (фото)

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    Дружина старшого сина Геннадія Кернеса померла після тривалої хвороби - Померла дружина старшого сина Кернеса (фото)
    Дружина старшого сина Геннадія Кернеса померла після тривалої хвороби
    фото:Кирило Кернес / Facebook

    Дружина Кирила Кернеса мала тяжке захворювання

    Померла дружина старшого сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Кирила. Яна Кернес тривалий час боролася з тяжкою хворобою. Про її смерть повідомив сам Кирило Кернес на особистій сторінці у Facebook.

    «Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років… Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас... Яно, рідна моя, дякую тобі за кожну хвилину разом», написав Кирило Кернес.

    Яка саме хвороба спричинила смерть, не розкривається. Проте за непідтвердженою інформацією ЗМІ, жінка хворіла на рак, а також перенесла інсульт.

    У Яни Кернес залишилися двоє дітей – дочка Кіра та син Лука.

    Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

    Раніше повідомлялося, що на будівлі Харківської міської ради було відкрито меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.

    Також Геннадію Кернесу було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).

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    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть дружина
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    Померла дружина старшого сина Кернеса (фото)