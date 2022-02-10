Померла дружина старшого сина Кернеса (фото)

Дружина Кирила Кернеса мала тяжке захворювання

Померла дружина старшого сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Кирила. Яна Кернес тривалий час боролася з тяжкою хворобою. Про її смерть повідомив сам Кирило Кернес на особистій сторінці у Facebook.

«Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі – наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років… Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас... Яно, рідна моя, дякую тобі за кожну хвилину разом», – написав Кирило Кернес.

Яка саме хвороба спричинила смерть, не розкривається. Проте за непідтвердженою інформацією ЗМІ, жінка хворіла на рак, а також перенесла інсульт.

У Яни Кернес залишилися двоє дітей – дочка Кіра та син Лука.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що на будівлі Харківської міської ради було відкрито меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.

Також Геннадію Кернесу було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).