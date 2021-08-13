На Луганщині відбудеться масштабний концерт та встановлення рекорду

Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька: Сподіваюся, наш подарунок до Дня Незалежності України буде яскравим і незабутнім

Родзинкою свята буде встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні Червона рута»

Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька за підтримки Українського культурного фонду і Луганської обласної держадміністрації представить до 30-ліття Незалежності України мегашоу «Ти у мене єдина». Захід пройде 23 серпня в Сєвєродонецьку на площі Перемоги.

У концерті візьмуть участь Анжеліка Рудницька, Поль Манондіз, гурти «Шпилясті кобзарі», «Oт Vinta», «GG ГуляйГород», Ярмак, «Скай». Родзинкою свята буде встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні «Червона рута», у якому, як очікують організатори, братимуть участь близько 4 тисяч осіб.

До свята долучаться Хмельницький театр ляльок «Дивень» з виставою для дітей та відомі українські письменники Сашко Дерманський, Тетяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін, які виступлять у рамках проекту «Територія Книги». Протягом дня відбуватиметься виставка-ярмарок «Територія Майстрів».

«Я з початку війни працюю у прифронтовій зоні. У Сєвєродонецьку ми вже робили великі святкові акції та рекорди з українським духом. Але такий масштаб став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. Для усієї команди – це неабиякий виклик: за два тижні зробити велику акцію. Але ми творимо з натхненням і любов‘ю. Сподіваюся, наш подарунок до Дня Незалежності України буде яскравим і незабутнім», – розповідає ініціаторка проєкту, співачка Анжеліка Рудницька.

Початок концерту о 18 годині. Вхід на всі заходи безкоштовний. Телеверсію події можна буде побачити на ютюб-каналі «Територія А» та українських телеканалах.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

У межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

Зазначимо, що під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

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