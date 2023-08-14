У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23
Внаслідок падіння літака пошкоджено кілька автівок
У неділю, 13 серпня, під час авіашоу у Сполучених Штатах впав радянський винищувач МіГ-23. Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватися. Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту Детройта.
Зазначається, що інцидент стався під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.
Радянський літак упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл, внаслідок чого було пошкоджено декілька автівок.
Через падіння винищувача минулося без жертв. Пілота і другого члена екіпажу госпіталізували, вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.
Нагадаємо, 12 серпня у Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30.
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