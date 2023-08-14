У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23

Внаслідок падіння літака пошкоджено кілька автівок

У неділю, 13 серпня, під час авіашоу у Сполучених Штатах впав радянський винищувач МіГ-23. Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватися. Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту Детройта.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що інцидент стався під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.

Радянський літак упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл, внаслідок чого було пошкоджено декілька автівок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через падіння винищувача минулося без жертв. Пілота і другого члена екіпажу госпіталізували, вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

МіГ-23 – це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Він призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання. Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі. Перший політ відбувся 9 липня 1967 року, прийнятий на озброєння в травні 1969 року.

Нагадаємо, 12 серпня у Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30.