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У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23
МіГ-23 – радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила
фото ілюстративне

Внаслідок падіння літака пошкоджено кілька автівок

У неділю, 13 серпня, під час авіашоу у Сполучених Штатах впав радянський винищувач МіГ-23. Пілот та другий член екіпажу встигли катапультуватися. Про це йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту Детройта.

Зазначається, що інцидент стався під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show.

Радянський літак упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл, внаслідок чого було пошкоджено декілька автівок.

Через падіння винищувача минулося без жертв. Пілота і другого члена екіпажу госпіталізували, вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

МіГ-23 – це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Він призначений для боротьби з літаками супротивника в широкому діапазоні висот і швидкостей польоту і виконання завдань на користь військ оперативно-стратегічного об'єднання. Окремі модифікації МіГ-23 здатні уражати наземні цілі. Перший політ відбувся 9 липня 1967 року, прийнятий на озброєння в травні 1969 року.

Нагадаємо, 12 серпня у Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30.

Теги: літак США авіашоу

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