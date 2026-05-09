США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану

Під санкції потрапили компанії та особи з Китаю, Гонконгу, Білорусі та ОАЕ

Сполучені Штати оголосили про запровадження низки нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на економіку Ірану, спрямованих проти осіб та компаній у Китаї та Гонконзі, які допомагають іранським військовим отримувати доступ до поставок та військового спорядження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Нові санкції спрямовані на ланцюг поставок військової промисловості Ірану та мають на меті ускладнити для Ірану доступ до матеріалів, необхідних для створення безпілотників та ракет. Окрім Китаю, санкції також стосуються осіб та компаній, що базуються в Білорусі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

«Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжуватимемо діяти для забезпечення безпеки Америки та атакувати іноземних осіб та компанії, які постачають зброю іранським військовим для використання проти американських сил», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

До слова, наприкінці квітня США посилили тиск на Іран і запровадили нові санкції проти 35 компаній та осіб, які допомагали обходити обмеження та фінансувати діяльність Тегерана.

Як повідомлялось, підприємства Китаю масово відправляють двигуни, мікрочіпи та інші критичні компоненти для виробництва дронів-камікадзе типу Shahed до Ірану та Росії. Як повідомляє The Wall Street Journal, Пекін дедалі частіше ігнорує санкції США, навіть не намагаючись приховати кінцеве призначення вантажів