Головна Світ Політика
search button user button menu button

США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану
США хочуть перекрити Ірану доступ до матеріалів для виробництва дронів і ракет
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Під санкції потрапили компанії та особи з Китаю, Гонконгу, Білорусі та ОАЕ

Сполучені Штати оголосили про запровадження низки нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на економіку Ірану, спрямованих проти осіб та компаній у Китаї та Гонконзі, які допомагають іранським військовим отримувати доступ до поставок та військового спорядження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Нові санкції спрямовані на ланцюг поставок військової промисловості Ірану та мають на меті ускладнити для Ірану доступ до матеріалів, необхідних для створення безпілотників та ракет. Окрім Китаю, санкції також стосуються осіб та компаній, що базуються в Білорусі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

«Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжуватимемо діяти для забезпечення безпеки Америки та атакувати іноземних осіб та компанії, які постачають зброю іранським військовим для використання проти американських сил», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

До слова, наприкінці квітня США посилили тиск на Іран і запровадили нові санкції проти 35 компаній та осіб, які допомагали обходити обмеження та фінансувати діяльність Тегерана.

Як повідомлялось, підприємства Китаю масово відправляють двигуни, мікрочіпи та інші критичні компоненти для виробництва дронів-камікадзе типу Shahed до Ірану та Росії. Як повідомляє The Wall Street Journal, Пекін дедалі частіше ігнорує санкції США, навіть не намагаючись приховати кінцеве призначення вантажів

Читайте також:

Теги: санкції обмеження США Іран Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження стосуються тих, хто підтримує повномасштабну агресію РФ проти України
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
7 травня, 09:36
Трамп танцює зі студентами на святі фізичної підготовки та спорту
Трамп провів студентам урок свого фірмового танцю біля Білого дому (відео)
6 травня, 12:31
Марко Рубіо та Папа Римський обговорять ситуацію на Кубі
Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським
6 травня, 05:49
Рубіо та Лавров мали розмову
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
5 травня, 22:00
Трамп різко відреагував на заяви канцлера Німеччини
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
29 квiтня, 09:33
Сокира, якою чоловік налякав сусідів
Розмахував сокирою та намагався відібрати скутер у підлітка: у Києві затримано агресивного дебошира
23 квiтня, 09:14
Міністерка праці США подала у відставку через серію звинувачень
Гранти, алкоголь і службовий роман: міністерка праці США подала у відставку
21 квiтня, 16:55
Глава держави прокоментував позицію представників США, що за президентства Трампа Росія не наважиться на повторну ескалацію
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
21 квiтня, 07:00
Директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар
Михайло Гончар: Країни Перської затоки отримали бумеранг – розплачуються за свою всеїдність
18 квiтня, 21:35

Політика

Поблизу ключового експортного хабу Ірану з'явилась велика нафтова пляма (фото)
Поблизу ключового експортного хабу Ірану з'явилась велика нафтова пляма (фото)
США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану
США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану
Трамп повідомив, коли Іран відповість на пропозицію США про припинення війни
Трамп повідомив, коли Іран відповість на пропозицію США про припинення війни
Перемир'я України та Росії може тривати довше трьох днів – Трамп
Перемир'я України та Росії може тривати довше трьох днів – Трамп
Ексгенсек НАТО закликав включити Україну в новий оборонний альянс
Ексгенсек НАТО закликав включити Україну в новий оборонний альянс
Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів: умова США – роззброїти «Хезболлу»
Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів: умова США – роззброїти «Хезболлу»

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua