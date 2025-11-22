Головна Світ Соціум
На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув

На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув
Індійський винищувач HAL Tejas розбився просто під час польоту перед глядачами
Авіаційне управління ОАЕ поки що не коментувало, чи проводитиме окреме розслідування

На одному з найбільших авіаційних заходів світу – авіашоу в Дубаї – сталася трагедія: індійський винищувач HAL Tejas розбився просто під час польоту перед глядачами. Пілот загинув. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

За даними очевидців, літак виконував демонстраційний політ не більше 10 хвилин, зробив кілька кіл, після чого почав втрачати висоту й, попри спроби вирівнювання, впав на землю близько 14:15 за місцевим часом. На кадрах із місця видно чорний дим та вогняну кулю. Екстрені служби прибули за лічені хвилини.

У ВПС Індії вже створено слідчий суд для встановлення причин катастрофи. Уряд Дубая також заявив, що ситуацію на місці повністю взяли під контроль, проте Авіаційне управління ОАЕ поки що не коментувало, чи проводитиме окреме розслідування.

Попри те, що демонстрації на авіашоу традиційно вважаються безпечними, ця катастрофа стала першою в історії дубайського авіасалону та вдарила по репутації індійської авіаційної галузі.

Нагадаємо, на автомагістраль Highway 50 у Сакраменто впав медичний гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи тяжкі травми отримали троє людей. 

До слова, у Бразилії поблизу міста Аквідауана зазнав аварії та вибухнув літак, на борту якого перебували всесвітньо відомий китайський архітектор Концзянь Ю та двоє режисерів – Луїш Ферраш і Рубенс Кріспім-молодший.

