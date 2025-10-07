У США на автобан впав медичний гелікоптер: є постраждалі

Гелікоптер, який надає медичні послуги, впав на автостраді в Сакраменто

Унаслідок авіакатастрофи постраждали пілот, медсестра та парамедик

На автомагістраль Highway 50 у Сакраменто впав медичний гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи тяжкі травми отримали троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Вертоліт Airbus H130, що належить компанії Reach Air Medical Services, розбився о близько 19:00 за місцевим часом. На борту гелікоптера перебували троє членів екіпажу – пілот, медсестра та парамедик. Усіх їх доставили до місцевих лікарень з важкими травмами. На борту повітряного судна пацієнтів не було.

У результаті авіатрощі жоден транспортний засіб на автостраді не постраждав. Триває розслідування, яке повинно встановити точну причину аварії.

Нагадаємо, в Нью-Йорку розбився вертоліт з пасажирами на борту. У результаті падіння вертольота в Нью-Йорку загинув керівник Siemens Агустін Ескобар. Також серед жертв троє дітей віком від 4 до 11 років.

До слова, у Бразилії поблизу міста Аквідауана зазнав аварії та вибухнув літак, на борту якого перебували всесвітньо відомий китайський архітектор Концзянь Ю та двоє режисерів – Луїш Ферраш і Рубенс Кріспім-молодший.