Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США на автобан впав медичний гелікоптер: є постраждалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У США на автобан впав медичний гелікоптер: є постраждалі
Гелікоптер, який надає медичні послуги, впав на автостраді в Сакраменто
скріншот з відео CBS News

Унаслідок авіакатастрофи постраждали пілот, медсестра та парамедик

На автомагістраль Highway 50 у Сакраменто впав медичний гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи тяжкі травми отримали троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Вертоліт Airbus H130, що належить компанії Reach Air Medical Services, розбився о близько 19:00 за місцевим часом. На борту гелікоптера перебували троє членів екіпажу – пілот, медсестра та парамедик. Усіх їх доставили до місцевих лікарень з важкими травмами. На борту повітряного судна пацієнтів не було.

У результаті авіатрощі жоден транспортний засіб на автостраді не постраждав. Триває розслідування, яке повинно встановити точну причину аварії.

Нагадаємо, в Нью-Йорку розбився вертоліт з пасажирами на борту. У результаті падіння вертольота в Нью-Йорку загинув керівник Siemens Агустін Ескобар. Також серед жертв троє дітей віком від 4 до 11 років.

До слова, у Бразилії поблизу міста Аквідауана зазнав аварії та вибухнув літак, на борту якого перебували всесвітньо відомий китайський архітектор Концзянь Ю та двоє режисерів – Луїш Ферраш і Рубенс Кріспім-молодший.

Читайте також:

Теги: США авіакатастрофа вертоліт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп і Чарлі Кірк
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
11 вересня, 15:47
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
12 вересня, 05:48
Під час візиту Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
13 вересня, 06:23
США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
16 вересня, 08:58
Поліцейського завантажують у гелікоптер медичної евакуації після стрілянини
Стрілянина у Пенсильванії: троє офіцерів загинули, нападника ліквідовано
18 вересня, 03:13
Адміністрація Трампа розпочала виправляти помилки Маска
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
25 вересня, 05:40
Гегсет заявив, що більше не хоче бачити «товстих генералів і адміралів» або військовослужбовців із зайвою вагою в бойових підрозділах
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни
30 вересня, 16:23
Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні
Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні
19 вересня, 18:39
Захід, на якому був присутній президент Польщі, хотів зірвати чоловік, одягнений як священник
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
23 вересня, 11:36

Соціум

У США на автобан впав медичний гелікоптер: є постраждалі
У США на автобан впав медичний гелікоптер: є постраждалі
В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені
В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
Російський Білгород атаковано ракетами
Російський Білгород атаковано ракетами
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters
Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua