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    У Києві вже визначено лікарні, де лікуватимуть хворих на коронавірус

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    Необхідно здійснювати і просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях, - мер Києва - У Києві вже визначено лікарні, де лікуватимуть хворих на коронавірус
    Необхідно здійснювати і просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях, - мер Києва

    У п'ятницю, 28 лютого, в одній зі столичних лікарень буде проведене навчання для медиків, – Кличко

    У Києві визначили лікарні, де підготовані бокси в інфекційних відділеннях, що зможуть приймати людей на карантин і лікування у разі можливого розповсюдження коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

    «Ви бачите, яка ситуація і наскільки схвильовані українці щодо можливого розповсюдження коронавірусу. В столиці і в країні випадків захворювань не зареєстровано. Але ми повинні бути готові до того, якщо таке трапиться», – заявив Кличко.

    Також мер поінформував, що у п'ятницю, 28 лютого, разом із фахівцями МОЗ, у одній зі столичних лікарень буде проведено навчання для медиків «Як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус».

    Водночас, за словами Віталія Кличка, необхідно здійснювати і просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях.

    Як повідомлялося, у Київській області визначили п’ять медичних закладів, де лікуватимуть хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, коронавірус виявили на ще одному континенті.

    До відома, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

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