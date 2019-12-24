Експертиза: Антоненко мав вихолощену, але бойову міну документ



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Всередині корпусу від міни, яку зберігав Антоненко, виявили «залишки пластичної речовини жовтого кольору»

Міну, яка була в Антоненка вдома, музикант і його знайомі назвали реквізитом для фото

Міна, яку зберігав у себе вдома музикант Андрія Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, є вихолощеною, але бойовою.

Про це йдеться у результатах експертизи, які є у розпорядженні УП.

«Можна зробити висновок про те, що… представлений на дослідження предмет… є вихолощеною (без вибухових речовин та додаткових детонаторів) промислово виготовленою протипіхотною осколковою міною направленної дії МОН-50, яка у наданому на дослідження вигляді до категорії боєприпасів та вибухових пристроїв не відноситься», - зазначається у документі.

У матеріалах експертизи також вказано, що такі міни бувають учбовими, однак у такому випадку вони мають відповідне маркування.

Всередині корпусу від міни, яку зберігав Антоненко, виявили «залишки пластичної речовини жовтого кольору». Експертиза встановила, що це «вибухова речовина на основі гексогену».

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Згідно з підозрами у справі Шеремета, вибухівку для його вбивства зробили з вибухової речовини «гексоген», а не «пластичної речовини на основі гексогену». Однак поліція стверджує, що йдеться про один і той самий матеріал.

Сам Антоненко у суді 23 грудня сказав журналістам, що «це брехня якась». Міну, яка була у нього вдома, музикант і його знайомі назвали реквізитом для фото.

Підозрюваний в організації вбивства Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster про «зелений предмет», який просив сховати та відмову свідчити pic.twitter.com/BueimdrnSW — hromadske (@HromadskeUA) 23 грудня 2019 р.

Результати експертизи підписали 21 грудня у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Раніше ЗМІ писали, що Андрій Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.

Нагадаємо, у понеділок Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.