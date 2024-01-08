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Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці
Міністр оборони США залишається у лікарні
фото із відкритих джерел

Остаточної дати виписки голови Пентагону Ллойда Остіна з лікарні поки що немає 

Голова Пентагону Ллойд Остін із 1 січня перебуває в лікарні після невдалої медичної процедури, конкретної дати його виписки поки немає, заявили в американському оборонному відомстві, пише CNN.

За словами прессекретаря Пентагону Патріка Райдера, Остін залишається в Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда, але одужує та перебуває у гарному настрої. «На даний момент у нас немає конкретної дати його виписки», – йдеться у поширеній заяві представника американського міноборони. При цьому у відомстві пообіцяли надавати інформацію щодо стану здоров'я міністра.

Також Райдер підтвердив інформацію видання Politico, яке повідомило раніше про те, що шеф Пентагону розмовляв із президентом США Джо Байденом. Якихось подробиць діалогу він при цьому не надав.

Минулої п'ятниці, 5 січня, з'ясувалося, що голова Пентагону потрапив до лікарні 1 січня з ускладненнями після планової медичної процедури. Телеканал NBC у суботу повідомив, що голова Пентагону чотири дні провів у відділенні інтенсивної терапії та здавав на цей час справи своїй заступниці Кетлін Хікс. За даними видання Politico, Пентагон також три дні тримав у таємниці госпіталізацію міністра оборони США Ллойда Остіна. У Білому домі про це не знав ніхто, включаючи радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, а Конгрес сповістили про це за 15 хвилин до публікації загальнодоступного пресрелізу. 

Нагадаємо, глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації.  Зокрема Остін зазначив, що це була його медична процедура і він «бере на себе повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення інформації». Як пише The Wall Street Journal, Ллойд Остін провів деякий час у відділенні інтенсивної терапії після того, як у перший день нового року потрапив до військового шпиталю,  що вказує на більш серйозні проблеми зі станом його здоров’я, аніж раніше повідомляв Пентагон.

Читайте також: Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна
Теги: Пентагон Міноборони міністр

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