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Нетаньягу виступив проти створення незалежної палестинської держави

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньягу виступив проти створення незалежної палестинської держави
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
фото з відкритих джерел

Нетаньягу вимагає демілітаризації Сектору Гази під повним контролем Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після «повної перемоги» в Секторі Гази Ізраїль планує зберегти свій контроль над цією територією і продовжувати контролювати палестинські землі на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє видання Times of Israel.

«У відеозверненні, яке, безсумнівно, посилить напруженість у відносинах з адміністрацією Байдена, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу говорить про «день після», наполягаючи на тому, що Ізраїль досягне «повної перемоги», після якої «в Газі не залишиться жодного суб'єкта, який фінансує тероризм, навчає тероризму або посилає нам терор», – йдеться у повідомленні.

Нетаньягу вимагає демілітаризації Сектору Гази під повним контролем Ізраїлю.

«Я не піду на компроміс щодо повного ізраїльського контролю над усією територією на захід від Йордану», – заявив також глава уряду Ізраїлю.

За його словами, він «твердо стояв на цій позиції перед обличчям сильного міжнародного і внутрішнього тиску».

Таким чином, як зазначає Times of Israel, Нетаньягу поставив собі в заслугу те, що протягом багатьох років він не давав можливості створити палестинську державу: «Моя наполегливість – це те, що протягом багатьох років перешкоджало створенню палестинської держави, яка становила б екзистенційну небезпеку для Ізраїлю».

Нетаньягу зазначив, що допоки він є прем'єр-міністром, він буде «продовжувати твердо стояти на цьому».

«Якщо хтось має іншу позицію, нехай проявить лідерство і чесно заявить про свою позицію громадянам Ізраїлю», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала удару по сирійській столиці Дамаску 20 січня і знищила будівлю, у якій розмістився іранський воєнізований Корпус вартових Ісламської революції. Загинули щонайменше п'ятеро іранських радників. 

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має намір завершити інтенсивну фазу наступу у південній частині Сектора Гази вже незабаром.

Теги: ХАМАС тероризм армія Ізраїль міністр

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