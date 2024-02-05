Туреччина змінює міграційну політику: які фактори впливають найбільше

Туреччина намагається впоратись із нелегальною міграцією та організаторами людської контрабанди

Туреччина взялась провести максимальні «чистки» від засилля незаконних іммігрантів у країні. Так, Анкара повідомила, що 370 тис. іноземців, у яких минув термін дії віз, повернулися на батьківщину. Близько 250 тис. людей було затримано під час рейду. Зазначається, що подібні перевірки спричинені негативним ставленням суспільства до нелегалів. Економічна криза в Туреччині та знецінення ліри також змушують мігрантів залишати країну, пише Azattyk.

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Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Йерлікая на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив, що минулого року країну залишили понад 371 тис. іноземців, у яких закінчився термін дії віз або зафіксовано порушення візових правил. За його словами, було затримано 254 тис. іноземців, які перебувають у країні незаконно. Проте не було уточнено, громадянами якої країни є.

«Іноземці, термін дії візи/безвізу чи термін проживання яких закінчився, покинули нашу країну в результаті нашої рішучої боротьби з нелегальною імміграцією. Нелегальним іммігрантам не дозволили потрапити на наші кордони завдяки прикордонним системам безпеки, які ми встановили, а також рішучій і делікатній роботі нашого Міністерства національної оборони. Завдяки нашим операціям і цілеспрямованій та безкомпромісній роботі було затримано багато нелегальних мігрантів. Ми ніколи не дамо можливості контрабандистам, які обманюють людей і тягнуть тисячі людей помирати на міграційних шляхах, намагаючись зробити нашу країну ціллю нелегальної міграції та транзитним шляхом», – написав Алі Йерлікая.

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Турецький міністр написав, що також заарештовано десятки тисяч осіб, які надавали посередницькі послуги мігрантам і біженцям, які незаконно перебувають у країні. За його словами, спеціальні рейди буде продовжено і цього року.

У Туреччині поліція почала затримувати мігрантів. Перебувають у країні незаконно, після президентських виборів, які відбулися у травні минулого року.

Лідер країни Реджеп Таїп Ердоган неодноразово говорив про проблему нелегальних мігрантів і заявляв про «посилення заходів щодо боротьби з торгівлею людьми на кордоні та всередині країни».

За даними міграційної служби країни, щороку зростає кількість іноземців, затриманих за незаконне перебування в Туреччині. Якщо 2005 року було затримано 57 тисяч 428 нелегальних мігрантів, то 2023 року ця цифра досягла 232 тисяч 746. За останні 18 років було затримано та депортовано майже 2,5 мільйона нелегальних мігрантів.

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До слова, за даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

«За період з 19 січня до 31 грудня 2023 року кількість громадян України зменшилася із 47 236 до 36 982 осіб», – повідомили в міграційній службі.

Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.

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