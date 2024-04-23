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Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Тернопільщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд зареєстрував новий індустріальний парк на Тернопільщині
Наразі до реєстру індустріальних парків включено 78 індустріальних парків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На території парку площею 30 га працюватимуть підприємства з виробництва круп, м’ясних та молочних продуктів, переробки та фасування овочів

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення індустріального парку Borschiv на Тернопільщині до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Створення індустріального парку Borschiv ініційовано Борщівською міською радою.

Індустріальний парк, або промисловий парк – територія, виділена під час планування міста для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою та забезпечення контролю над виробництвом та впливом на довкілля.

Згідно із законодавством, для резидентів індустріальних парків передбачене звільнення від ПДВ і мит під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на 10 років у разі провадження діяльності в межах індустріальних парків; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.

Зокрема, на території парку площею 30 га працюватимуть підприємства з виробництва борошна і круп, олії, білкових сумішей, борошняних продуктів, напівфабрикатів (у тому числі хлібобулочних напівфабрикатів тривалого зберігання), виробництва плодово-ягідної продукції, м’ясних та молочних продуктів, переробки та фасування овочів, фруктів, ягід.

«Також на території парку здійснюватиметься переробка лікарських трав. Продукція такого виробництва надалі використовується в фармацевтичній, парфумерно-косметичній, харчовій, лікеро-горілчаній промисловості. Учасниками парку будуть підприємства, що спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів, виробів з гіпсу, гіпсокартону, будівельних сумішей, виготовлення виробів з дерева, меблів тощо», – зазначає Мінекономіки.

Наразі до реєстру індустріальних (промислових) парків разом з Borschiv включено 78 індустріальних парків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення ще двох індустріальних парків із понад 3,4 тис. робочих місць.

До слова, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Компаніям, що керують, та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).

Теги: Тернопільщина індустріальний парк Кабмін бізнес

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