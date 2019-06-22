Експосол Малайзії у Нідерландах вважає «сумнівними» результати розслідування щодо MH17



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Фаузі Таіб: У жодній доповіді не міститься інформація, з якою метою була запущена ракета, чи стало це випадковим і навмисним пострілом, спрямованим саме проти малайзійського літака...

Остання заява учасників Спільної слідчої групи (ССГ) про встановлення осіб, підозрюваних в причетності до краху Boeing на сході України в 2014 році, «залишило безліч питань, які є визначальними в цій справі». Таку думку висловила колишня посол Малайзії в Нідерландах Фаузі Таіб в авторській статті, опублікованій в суботу в газеті New Straits Times, зазначає УНН.

«По-перше, жоден з чотирьох підозрюваних, названих ССГ, не був членом розрахунку зенітної ракетної установки, з якої був проведений пуск ракети, яка збила Boeing. Слідчі так і не змогли встановити, хто був у складі розрахунку і як підозрювані пов’язані з ними», — пише дипломат, яка очолювала дипмісію в Гаазі з 2008 року по 2015 рік.

«Крім того, у жодній доповіді не міститься інформація, з якою метою була запущена ракета, чи стало це випадковим і навмисним пострілом, спрямованим саме проти малайзійського літака або ж проти будь-якого цивільного», — зазначає Фаузі Таіб.

Авторка статті також задається питанням, «чому в той день українські диспетчери направили Boeing з Малайзії на такий низький ешелон, знаючи про бойові дії на території своєї держави. Хіба Україна в такому випадку не є винною в тому, що змусила екіпаж знизитися, направивши лайнер безпосередньо в зону конфлікту».

За словами дипломатки, «виникає також закономірне питання, чому Росія не була включена до складу ССГ. Можливо, це було зроблено аналогічно тому, як вчинили з Малайзією, яка також спочатку була виключена зі слідства».

За її словами, «для Малайзії зовсім неважливо, що четверо підозрюваних, названих ССГ, є громадянами РФ. Ми не можемо бути втягнуті в геополітичне протистояння Росії і Заходу, який з самого початку прямо або побічно звинувачував Москву в тому, що трапилося».

«В першу чергу, для малайзійців важлива правда: що сталося в той фатальний день, хто зробив це, навмисне або випадково», — зазначила Фаузі Таіб.

Варто нагадати, що Малайзія назвала результати розслідування катастрофи MH17 «політизованими та антиросійськими».

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Сполучені Штати Америки вітають оприлюднення імен чотирьох підозрюваних міжнародної слідчої групи з катастрофи пасажирського MH17 в 2014 році на Донбасі і закликають Росію забезпечити суд над обвинувачуваними.