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«Він був тим, за ким йдуть без страху». Згадаймо Василя Прокопенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Він був тим, за ким йдуть без страху». Згадаймо Василя Прокопенка
Після початку повномасштабного вторгнення, Василь Прокопенко став на захист Батьківщини та був офіцером Запорізької бригади тероборони.
колаж: glavcom.ua

Віта Приймак: «У бою загинув Василь Прокопенко. Просто знайте, що за ваше сьогодення загинула надзвичайна людина – козак-характерник. Памʼятайте і шануйте»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Василя Прокопенка. 

У мирному житті Василь Прокопенко був відомим тренером дитячо-юнацької спортивної школи «Спас»

Василя згадують як справжнього патріота, безкорисну, позитивну та безвідмовну людину
Василя згадують як справжнього патріота, безкорисну, позитивну та безвідмовну людину
фото з відкритих джерел

Марічка Паламарчук розповіла, що мала честь познайомитися з Василем на Хортиці. У липні 2019 року вона була в дитячому таборі, де він натхненно працював з дітьми зі всієї України. «Більш світлої та сильної духом людини, я не зустрічала. Раділа, що діти України мають такого вчителя», – розповіла вона і опублікувала відео з табору. 

Відео, присвячене Василю Прокопенку:

Василя згадують як справжнього патріота, безкорисну, позитивну та безвідмовну людину
Василя згадують як справжнього патріота, безкорисну, позитивну та безвідмовну людину
фото Вадим Ходус, Facebook

Наприкінці січня 2021 року Василь запрошував усіх охочих відвідати тренуваннях з українського рукопашу «Спас». 

У 2022 році Василь Прокопенко планував брати участь у тренуваннях з українського рукопашу «Спас»
У 2022 році Василь Прокопенко планував брати участь у тренуваннях з українського рукопашу «Спас»
фото Василь Прокопенко, Facebook

«Зима цьогоріч дарує багато яскравих вражень! Радію, що живу справою, яка бринить та палає всередині і не дає жодної миті для вагань у вірності обраного напрямку. До чого це я? Вже зовсім незабаром добігає завершення локдаун. Тож, чекаю всіх на тренуваннях з Українського рукопашу «Спас» у місті За Порогами Дніпра-Славути! І, що найважливіше, є можливість приєднатися до нашого Товариства всім бажаючим у будь-якому віці, як парубкам, так і чарівним красуням! До зустрічі, Друзі! Добру бути», – написав він 21 січня 2022 року, але цим планам не судилося справдитися. Потім почалася повномасштабна війна. 

Як повідомили на сторінці фестивалю «Живий Вогонь», Василь Прокопенко після початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини та був офіцером Запорізької бригади тероборони.  

Офіцер Запорізької бригади тероборони ВасильПрокопенко
Офіцер Запорізької бригади тероборони ВасильПрокопенко
фото Людмила Чеснокова, Facebook

Захисник України Іван Мінченко, давній знайомий Василя, розповідав що той «тренував і виховував діток всіх вікових категорій, а також деяких їхніх батьків». 

Василь Прокопенко разом з побратимом Іваном Мінченком
Василь Прокопенко разом з побратимом Іваном Мінченком
фото Іван Мінченко, Facebook

«Ми з Василь Прокопенко знайомі давно. До 24 лютого 2022 року Василь викладав український рукопаш «Спас» у дитячо-юнацькій спортивній школі. Тренував і виховував діток всіх вікових категорій, а також деяких їхніх батьків. Якщо коротко, то це щось на аналог Пласта, але у Запоріжжі, куди можна віддавати дітей, щоб вони ставали самостійнішими та пізнавали моральні цінності. Наразі Василь Прокопенко є офіцером територіальної оборони Збройних Сил України. Справжній, щирий і завжди усміхнений. Радий був зустріти!», – писав про Василя влітку 2023 року військовий Іван Мінченко

Увечері 18 травня 2024 року стало відомо, що Василь Прокопенко загинув на війні.

Яким запам'ятали Ваиля Прокопенка друзі, побратими і вихованці

Тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Спас» Василь Прокопенко
Тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Спас» Василь Прокопенко
фото Аркадій Сладков, Facebook

Василя згадують як справжнього патріота, безкорисну, позитивну та безвідмовну людину.

«Загинув справжній козак Василь Прокопенко . Мій побратим який не розповідав як бути козаком, а діяв як воїн честі та захисник рідної землі і тому був справжнім козак. Він не чекав повістки, не казав що ще не прийшов його час, що він науковець, що у нього старі батьки, а з початком повномасштабної війни пішов добровольцем захищати рідну землю у лавах ЗСУ поміняв вишиванку та шаровари на піксельну форму. Він боронив Україну до останнього подиху. Ти справжній приклад для нащадків. Честь брате, хай земля тобі буде пухом», – написав Микола Миколайович.

Василь не чекав повістки, а з початком повномасштабної війни пішов добровольцем захищати рідну землю в лавах ЗСУ, поміняв вишиванку та шаровари на піксельну форму
Василь не чекав повістки, а з початком повномасштабної війни пішов добровольцем захищати рідну землю в лавах ЗСУ, поміняв вишиванку та шаровари на піксельну форму
фото Микола Миколайович, Facebook

«Честь була тебе знати, бути поряд з тобою у цьому житті! Вічна слава за твої козацькі військові подвиги. Низький уклін тобі за виховання молодого покоління, за патріотів, які продовжать твою справу на цій святій землі», – написали на фейсбук-сторінці фестивалю Живий Вогонь.

Arkady Sladkoff, на своїй сторінці у Facebook згадує, що Василь тренував його сина та був дуже ідейною людиною – працював буквально за копійки, бо горів своєю справою: «Я завжди посміювався, що він вважає себе козаком. А зараз розумію, що він їм і був», – написав Сладков. 

Тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Спас» Василь Прокопенко з прапором України
Тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Спас» Василь Прокопенко з прапором України
фото Аркадій Сладков, Facebook

«На фронті загинув мій близький товариш і побратим Василь Прокопенко. Велика Людина, Вчитель, який займався дуже благородною справою - він вчив наших з вами дітей бути людьми і достойними українцями. Неодноразово мав з Василем плідну творчу співпрацю, памʼятаю його посмішку і оптимізм, памʼятаю його щире бажання працювати і розвиватись. Він був тим, за ким йдуть без страху. Навколо нього гуртувались люди, він випромінював впевненість і спокій. Він був Воїном і бився до останнього подиху. Україна втратила воістино великого Українця. Спи спокійно, брате Василю, славний козаче вільної України! Честь!», – написав про полеглого захисника Святослав Бойко.

Він був тим, за ким йдуть без страху
Він був тим, за ким йдуть без страху
фото Святослав Бойко, Facebook

«У бою загинув Василь Прокопенко. Людина-світоч, людина-добро, людина-взірець, людина-міць. Козак Василь. Саме він для мене і для тисяч українців є обличчям українського козацтва. Щирий, мудрий, мужній, справжній. Це жахлива втрата не лише для родини, не лише для України, це втрата для цього Всесвіту, бо Василь дійсно унікальний. Хто хоч раз у житті його зустрічав, це підтвердить. Це суміш любові, добра, сили та розуму. Все життя він працював для України і для наших дітей. Стільки всього хочеться сказати, але слова губляться… Просто знайте, що за ваше сьогодення загинула надзвичайна людина - козак-характерник. Памʼятайте і шануйте», – написала про полеглого захисника Віта Приймак. 

Василь дійсно унікальний. Хто хоч раз в житті його зустрічав це підтвердить, написала Приймак
Василь дійсно унікальний. Хто хоч раз в житті його зустрічав це підтвердить, написала Приймак
фото Віта Приймак, Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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