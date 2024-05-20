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Щоб не піднімати ціни на бензин, гроші можна взяти у казино – звернення львівських депутатів до Верховної Ради

Дарія Демяник
glavcom.ua
Щоб не піднімати ціни на бензин, гроші можна взяти у казино – звернення львівських депутатів до Верховної Ради
Львівські депутати просять Раду не підвищувати акцизи на пальне
фото: depositphotos.com

Замість підвищувати акцизи на дизель, потрібно оподаткувати гральний бізнес: звернення львів’ян до Верховної Ради

На сесії Львівської міської ради депутати оприлюднили звернення до Верховної Ради з проханням не підвищувати акцизи на пальне, адже від цього постраждають і населення, і бізнес по всій Україні, а ціни на всі товари та послуги стрімко зростуть. Натомість варто належно оподаткувати гральний бізнес, що дозволить залучити до бюджету десятки мільярдів гривень. 

«Пропоноване урядом підвищення акцизів на пальне уже найближчим часом здатне призвести до значної шкоди як для підірваної війною економіки України, так і рівня життя громадян. У ціні майже всіх товарів в Україні є частка транспортної складової. До того ж, накладання цієї складової на кожному етапі виробництва і торгівлі матиме ланцюговий ефект, а ціни зростуть практично на всі товари», – кажуть депутати.

Особливо постраждають сільське господарство, транспорт та торгівля. А тим часом, у держбюджеті є додаткові можливості – наприклад, скорочення непріоритетних витрат, знаходження недискримінаційних джерел доходів, а також підвищення контролю у бюджетній сфері для забезпечення фінансування оборонних потреб.

«Так, Рахункова Палата заявляє про порушення у сумі майже 60 мільярдів гривень. Належне оподаткування грального бізнесу та тютюнової галузі також дозволить залучити до бюджету десятки мільярдів гривень. З огляду на це, закликаємо Верховну Раду України відмовитися від підтримки урядової ініціативи щодо підвищення акцизів на паливо, та ухвалити закони, необхідні для залучення коштів від грального бізнесу», – наголошують депутати.

Як відомо, Кабмін підготував проєкт Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до €177,6 за 1000 л.

В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директив ЄС. У свою чергу засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льовушкін заявив, що у разі підвищення акцизів, пальне в Україні стрімко подорожчає, і буде коштувати як в Європі.

Читайте також: Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Теги: бізнес акциз бензин Україна гральний бізнес послуги пальне

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