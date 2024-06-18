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Підозра екскерівнику Міграційної служби та стрілянина у Києві. Головне за 18 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підозра екскерівнику Міграційної служби та стрілянина у Києві. Головне за 18 червня
Дружина казахського опозиціонера Садикова підтвердила, що на її чоловіка вранці у Києві вчинили замах
фото з відкритих джерел

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) вперше за 32 роки буде новий ректор

Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви, правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику Міграційної служби, у КПІ обрали нового ректора та скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. «Главком» склав добірку новин 17 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Інтеграція до ЄС та посилення обороноздатності: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви

Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу
Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу
фото скріншот відео

Сьогодні, 18  червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен. Сторони обговорили потреби для посилення обороноздатності України та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО.

Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу. І, звісно, – за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також участь у реалізації Української формули миру.

Путін вперше назвав державу, яка є союзником Росії у війні проти України

Москва високо цінує підтримку Північної Кореї в проведенні так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у статті «Росія і КНДР: традиції дружби і співпраці крізь роки».

«Пхеньян був і залишається нашим переконаним однодумцем і прихильником, готовим рішуче протистояти прагненню колективного Заходу перешкодити становленню багатополярного світопорядку, заснованого на справедливості, взаємній повазі суверенітету, врахуванні інтересів одне одного», – заявив Путін.

Крім того, Путін наголосив на солідарності щодо ключових міжнародних питань і готовності відстоювати спільні погляди в ООН.

Стрілянина у Києві: стало відомо про стан казахського журналіста

Казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого сьогодні було здійснено замах, прооперували. Про це повідомила юристка і журналістка  Інга Іманбай на своїй сторінці у Facebook. Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков. 

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення

Уряд України сьогодні, 18 червня, ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.

«Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування», – повідомив Гончаренко.

Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику Міграційної служби

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби (ДМС) про підозру у заволодінні понад 88 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби. 

Як встановили НАБУ і САП, бізнесмен залучив ексголову Міграційної служби, його заступника та начальника господарської частини, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».

Новим ректором КПІ обрано Анатолія Мельниченка

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) вперше за 32 роки буде новий ректор. За підсумками підрахунку голосів у другому турі виборів, який оголосила виборча комісія, переможцем став проректор КПІ з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, повідомляє кореспондент «Главкома».

У другому турі виборів, які відбулися 18 червня, Мельниченко отримав 1256 голосів (54,18%). Його суперник Олексій Жученко отримав 945 голосів (40,77%). 106 людей не підтримали жодного кандидата (4,75%).

Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку

Олена Кривицька представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі
Олена Кривицька представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі
фото з відкритих джерел

Скандал на Чемпіонаті Європи – cьогодні, 18 червня, після поєдинку Чемпіонату Європи українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася тиснути руку росіянці з грузинським паспортом Майї Гучмазовій. Росіянка відреагувала на вчинок українки нецензурною лексикою та влаштувала істерику.

«Чому це так, б...? Чому їм можна все, б...ь? Вони що, о...їли?», – істерично кричала росіянка з грузинським паспортом.

Олена Кривицька – 37-річна українська фехтувальниця, яка народилася у Ростові. Спеціалізується на змаганнях зі шпаги. На чемпіонаті Європи 2024 року дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася естонці Ірині Ембріх. Також Олена представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі.

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Теги: Україна

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Підозра екскерівнику Міграційної служби та стрілянина у Києві. Головне за 18 червня
Підозра екскерівнику Міграційної служби та стрілянина у Києві. Головне за 18 червня
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