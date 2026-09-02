Німеччина назвала Росію винною в атаці на український літак. Берлін оголосив про відповідь

Дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпциг-Галле вдарив по українському Ан-124

Дрон, який четвертого серпня о пів на восьму вечора вдарив у крило українського Ан-124 в аеропорту Лейпциг-Галле, не вибухнув. Чотири тижні відтоді Німеччина витратила не на пошуки винного – його вона вирахувала швидко. Вона витратила їх на те, щоб підготувати відповідь, бо назвати винного коштує дорожче, ніж його знайти.

Учора Берлін нарешті назвав. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив, що поліцейське розслідування, характер злочину і розвідувальні дані разом указують на відповідальність Росії за спробу теракту в аеропорту Лейпцига. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль оголосив пакет: генеральне консульство Росії в Бонні закривають з вісімнадцятого вересня, договір, за яким у Берліні працює «Русский дом», розривають, посла викликають, прикордонний контроль для російських громадян посилюють, тиск на тіньовий флот зростає, а Німеччина ініціює нові персональні санкції ЄС. У Росії залишиться одне представництво в Німеччині – посольство.

Тепер про те, що в цій історії важливіше за сам дрон.

За реконструкцією Die Zeit, це не було попередження. Апарат був саморобний і споряджений семтексом – військовою вибухівкою, якої вистачило б, щоб знищити літак. Він влучив у крило, тобто в зону паливних баків, і заряд відірвало при ударі – саме тому нічого не сталося. Згодом біля аеропорту знайшли ще один дрон із вибухівкою. Двадцять шостого серпня американська розвідка оцінила, що апарат має ознаки виробництва ГРУ. На дроні лишилися сліди ДНК.

Фактура була зібрана давно. Пауза між знанням і заявою – не слабкість слідства, а нормальна поведінка держави, яка розуміє ціну атрибуції. Поки ти офіційно не назвав винного, ти нічого не зобовʼязаний робити. Щойно назвав – зобовʼязаний, і твої союзники разом із тобою. Атрибуція в гібридній війні є не технічним висновком, а політичним рішенням про момент: її оголошують тоді, коли пакет відповіді вже лежить на столі. Німеччина зробила саме так і виклала все одним рухом – у день, коли міністри ЄС збиралися на неформальну зустріч в Ірландії.

Тут-таки видно і другий бік цієї логіки – реальний поріг. Подивіться на перелік заходів ще раз: дипломатичне пониження, санкції, прикордонний контроль. Жодного слова про статтю четверту, про закриття неба, про право збивати. Європейська відповідь на замах у власному аеропорту лишається в межах, які не створюють зобовʼязань наступного рівня. Росія рахує це так само уважно, як і ми.

Бо тієї самої ночі, коли Берлін готував заяву, сталося ще кілька речей. У Бранденбурзі невідомі обстріляли саморобними ракетними пристроями з вибухівкою підстанцію Турнов-Прайлак поблизу електростанції «Єншвальде»; частину зарядів саперам довелося знешкоджувати на місці, віялового відключення не сталося. Над Естонією вздовж східного кордону йшли невідомі дрони, на їх пошук піднімали турецькі винищувачі. У Латвії тривогу оголошували двічі за ніч, у Румунії підняли два іспанські F-18 і гелікоптер. У Брюсселі терміново зустрічаються Марк Рютте й Урсула фон дер Ляєн.

Кожен епізод окремо – нижче порога. Заряд не здетонував, світло не зникло, повітряний простір Румунії формально не порушено, дрони над Балтією «невідомі». Це і є метод: серія дій, жодна з яких сама по собі не тягне на casus belli, але які разом переписують уявлення про те, що в Європі можна.

Далі – те, що стосується нас прямо. Ан-124 у Лейпцигу не абстрактний літак. Лейпциг-Галле – один із вузлів, через які йде військова логістика до України, і дрон прилетів туди саме тому. Добріндт окремо зазначив, що останніми місяцями зросла активність шпигунства, саботажу й дезінформації проти німецької інфраструктури, оборонних компаній і логістики допомоги Україні. Чесно про невідоме: німецькі медіа писали, що борт був завантажений боєприпасами, а МВС на закритому брифінгу в Бундестазі сьомого серпня це заперечило, і публічної ясності досі немає. Ціль у будь-якому разі обрано не випадково.

Ще одна деталь, яку легко проминути. Кая Каллас учора оголосила створення групи високого рівня з обороноздатності ЄС, і до неї запрошено Британію та Україну – за її словами, через значний практичний досвід України в оборонних питаннях. Формулювання точніше за будь-які компліменти: Європа визнала, що навички, яких їй бракує, є в країни, яка ще не в Союзі. Зеленський тягне цю лінію від початку року – у лютому, показуючи перші дрони спільної лінії в Німеччині, він сказав про це просто: Україна давно працювала над відкриттям спільних виробництв у Європі, і сьогодні перша лінія працює. Розрахунок той самий: не просити захисту, а стати частиною чужої обороноздатності.

Що з цього нам. Перше: безпека європейської логістики тепер офіційно частина української безпеки, і в розмовах про підтримку це наш аргумент, а не прохання. Друге: атрибуцію можна прискорювати, бо чим швидше союзник називає винного, тим швидше вмикається санкційна машина, – і тут нашій розвідці є що покласти на стіл. Третє й найнеприємніше: поріг, який Європа щойно показала, Кремль тепер знає точно, і наступний дрон полетить із поправкою на нього.