Українські рятувальники повернулися додому з Франції: підсумки місії
Україна вперше виступила донором у Механізмі цивільного захисту ЄС – на допомогу поїхали 70 рятувальників і 15 одиниць техніки
Зведений загін ДСНС України завершив майже двотижневе відрядження у Франції, де допомагав стримувати масштабні лісові пожежі. Про це «Главком» дізнався із Facebook-сторінки ДСНС.
Перша місія України як донора допомоги
До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС – раніше українці лише отримували таку підтримку, а тепер самі виступили донорами.
Українські вогнеборці патрулювали лісові масиви, за допомогою безпілотників виявляли нові осередки займання та разом із французькими колегами стримували вогонь. За цей час команда здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів територій, де під землею продовжували тліти давні пожежі.
Керівник Департаментальної пожежно-рятувальної служби Жиронди генерал Марк Вермеулен подякував українцям за професіоналізм і злагодженість, а також окремо відзначив, що Україна, яка вже четвертий рік протистоїть російській агресії, попри це знайшла можливість допомогти Франції.
Прощання зі сльозами на очах
Проводжати колону прийшли місцеві жителі та українці, які живуть у Франції, – з прапорами та словами вдячності.
Рятувальники з України працювали пліч-о-пліч із колегами з Франції, Словаччини та острова Таїті: різні мови, але одна мета – зупинити вогонь і захистити людей. Українська команда вже повернулася у свої підрозділи, а у Франції на згадку залишився прапор ДСНС.
Масштаб пожеж: сотні затриманих і мільйони гектарів
Відрядження українців проходило на тлі найгіршого пожежного літа у Франції за останні роки. Від початку липня французька поліція затримала 474 особи, яких підозрюють у причетності до виникнення лісових пожеж, – серед них 183 неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian з посиланням на французьке Міністерство внутрішніх справ. Приблизно 70% затриманих підозрюють у навмисних підпалах, решту – у необережному поводженні з вогнем.
Один з найбільших нових осередків спалахнув у районі Ландів на південному заході країни: менш ніж за добу вогонь поширився майже на 1100 гектарів сухого соснового лісу, а владі довелося евакуювати понад 525 жителів села Люглон. До боротьби залучили близько 500 пожежників і шість літаків для скидання води.
Наприкінці липня масштабні пожежі в районі затоки Аркашон, де саме й працювала українська команда, знищили понад 50 тисяч гектарів території, а евакуації тоді торкнулися до 220 тисяч людей. Пожежі також охопили Хорватію, Німеччину, Іспанію, Грецію та Велику Британію: європейська служба Copernicus попереджала про вкрай високу пожежну небезпеку в Центральній та Східній Європі. Науковці пов'язують почастішання екстремальних пожеж зі змінами клімату – Європа нагрівається приблизно вдвічі швидше за середній глобальний показник.
Не перший міжнародний досвід, але перший у статусі донора
Українські рятувальники вже мають досвід роботи за кордоном – зокрема 2023 року вони брали участь у ліквідації наслідків потужного землетрусу в Туреччині, рятуючи людей з-під завалів. Утім, місія у Франції стала для ДСНС принципово іншою: вперше Україна долучилася до Механізму цивільного захисту ЄС не як держава, що отримує допомогу, а як донор, що її надає іншій країні-члену Євросоюзу.
Нагадаємо, у Франції з початку літа вирували масштабні лісові пожежі, через які довелося евакуювати сотні тисяч людей, а вогонь наблизився до Бордо. Саме тоді Франція звернулася по допомогу до ЄС, і Україна – попри війну – відповіла на цей запит.
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