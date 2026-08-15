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Українські рятувальники повернулися додому з Франції: підсумки місії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українські рятувальники повернулися додому з Франції: підсумки місії
Відрядження українців проходило на тлі найгіршого пожежного літа у Франції за останні роки
фото: ДСНС України

Україна вперше виступила донором у Механізмі цивільного захисту ЄС – на допомогу поїхали 70 рятувальників і 15 одиниць техніки

Зведений загін ДСНС України завершив майже двотижневе відрядження у Франції, де допомагав стримувати масштабні лісові пожежі. Про це «Главком» дізнався із Facebook-сторінки ДСНС.

Перша місія України як донора допомоги

До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки. Це була перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС – раніше українці лише отримували таку підтримку, а тепер самі виступили донорами.

Українські вогнеборці патрулювали лісові масиви, за допомогою безпілотників виявляли нові осередки займання та разом із французькими колегами стримували вогонь. За цей час команда здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів територій, де під землею продовжували тліти давні пожежі.

Українські рятувальники повернулися додому з Франції: підсумки місії фото 1

Керівник Департаментальної пожежно-рятувальної служби Жиронди генерал Марк Вермеулен подякував українцям за професіоналізм і злагодженість, а також окремо відзначив, що Україна, яка вже четвертий рік протистоїть російській агресії, попри це знайшла можливість допомогти Франції.

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Прощання зі сльозами на очах

Проводжати колону прийшли місцеві жителі та українці, які живуть у Франції, – з прапорами та словами вдячності.

Українські рятувальники повернулися додому з Франції: підсумки місії фото 2
фото: ДСНС України

Рятувальники з України працювали пліч-о-пліч із колегами з Франції, Словаччини та острова Таїті: різні мови, але одна мета – зупинити вогонь і захистити людей. Українська команда вже повернулася у свої підрозділи, а у Франції на згадку залишився прапор ДСНС.

Українські рятувальники повернулися додому з Франції: підсумки місії фото 3
фото: ДСНС України

Масштаб пожеж: сотні затриманих і мільйони гектарів

Відрядження українців проходило на тлі найгіршого пожежного літа у Франції за останні роки. Від початку липня французька поліція затримала 474 особи, яких підозрюють у причетності до виникнення лісових пожеж, – серед них 183 неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian з посиланням на французьке Міністерство внутрішніх справ. Приблизно 70% затриманих підозрюють у навмисних підпалах, решту – у необережному поводженні з вогнем.

Один з найбільших нових осередків спалахнув у районі Ландів на південному заході країни: менш ніж за добу вогонь поширився майже на 1100 гектарів сухого соснового лісу, а владі довелося евакуювати понад 525 жителів села Люглон. До боротьби залучили близько 500 пожежників і шість літаків для скидання води.

Наприкінці липня масштабні пожежі в районі затоки Аркашон, де саме й працювала українська команда, знищили понад 50 тисяч гектарів території, а евакуації тоді торкнулися до 220 тисяч людей. Пожежі також охопили Хорватію, Німеччину, Іспанію, Грецію та Велику Британію: європейська служба Copernicus попереджала про вкрай високу пожежну небезпеку в Центральній та Східній Європі. Науковці пов'язують почастішання екстремальних пожеж зі змінами клімату – Європа нагрівається приблизно вдвічі швидше за середній глобальний показник.

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фото: ДСНС України

Не перший міжнародний досвід, але перший у статусі донора

Українські рятувальники вже мають досвід роботи за кордоном – зокрема 2023 року вони брали участь у ліквідації наслідків потужного землетрусу в Туреччині, рятуючи людей з-під завалів. Утім, місія у Франції стала для ДСНС принципово іншою: вперше Україна долучилася до Механізму цивільного захисту ЄС не як держава, що отримує допомогу, а як донор, що її надає іншій країні-члену Євросоюзу.

Нагадаємо, у Франції з початку літа вирували масштабні лісові пожежі, через які довелося евакуювати сотні тисяч людей, а вогонь наблизився до Бордо. Саме тоді Франція звернулася по допомогу до ЄС, і Україна – попри війну – відповіла на цей запит.

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Теги: донор ДСНС Франція прапор українці держава рятувальники Україна поліція Європа

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