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Свириденко задекларувала свіжі мільйонні гонорари від університету Милованова

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Свириденко задекларувала свіжі мільйонні гонорари від університету Милованова
З 2023 року Юлія Свириденко отримала 9 млн грн гонорарів у приватному виші
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Сума гонорарів експрем’єра за неповний 2026-й рік була вдвічі вищою за офіційну зарплатню

Колишня глава уряду Юлія Свириденко 13 серпня оприлюднила електронну декларацію при звільненні із займаної посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

В е-декларації охоплено період з 1 січня до 16 липня 2026 року. За цей час Свириденко одержала 884,7 тис. грн зарплати. Також експрем’єр заробила 1,89 млн грн гонорарів та інших виплат від приватної установи «Університет «Київська школа економіки».

Іще Свириденко вказала 84 тис. грн доходу від надання майна в оренду, які виплатив її колишній чоловік Сергій Дерлеменко.

Свириденко задекларувала свіжі мільйонні гонорари від університету Милованова фото 1
дані: реєстр декларацій

Крім того, ексчоловік передав у власність Юлії Свириденко автомобіль BMW X3, 2016 року випуску вартістю 750 тис. грн. Рухоме майно відійшло за договором про поділ майна колишнього подружжя.

Готівкою ексглава уряду задекларувала $10 тис. У рахунка у банку вона зберігає 87,1 тис. грн.

Як і раніше, у власності Юлії Свириденко є дві квартири загальною площею 107,8 кв. м у Києві та Чернігові, а також земельна ділянка площею 0,14 га на Чернігівщині. У її спільній частковій власності – чверть квартири загальною площею 87,5 кв. м у Чернігові.

Вперше у декларації Свириденко за неповний 2026 рік з’явилася інформація про орендовану квартиру на 69 «квадратів» у Польщі. Її знімає донька Софія з вересня 2024 року.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

14 липня Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Як повідомляв «Главком», протягом останніх двох років Юлія Свириденко та окремі представники Кабінету міністрів одержали мільйонні гонорари за наукову роботу у приватному університеті «Київська школа економіка» (KSE).

Згідно з даними декларацій експрем’єрки, солідні гонорари за роботу у «Київській школі економіки» вона почала отримувати з 2023 року – 851,6 тис. грн. Далі – більше: 2024 році – 3,1 млн грн, а 2025 рік, коли Свириденко очолила уряд, став для Юлії Анатоліївни рекордним – KSE виплатила їй 3,24 млн грн гонорарів.

Для порівняння: річна зарплата Свириденко як очільниці уряду виявилася удвічі меншою. Фактично виплати від університету Милованова стали минулого року основним джерелом доходу прем’єрки.

Всього за 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки».

В університеті «Київська школа економіка» Юлія Свириденко має статус почесної професорки практики та є запрошеною лекторкою. У коментарі «Главкому» президент вишу Тимофій Милованов зауважив, що його заклад підлаштовується під графік керівниці уряду. Вона, як і інші залучені статусні викладачі, читає лекції, практичні, семінари.

«Такі викладачі дуже популярні. На них приходять всі – від бакалаврів до магістрів», – пояснив Милованов.

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Теги: Тимофій Милованов декларація війна Юлія Свириденко гроші

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