На перетині вулиць Лугової та Богатирської буде обмежено рух транспорту шляхопроводом (схема)

Шляхопровід на перетині вулиць Лугової та Богатирської

Ремонтні роботи розпочнуться з 19 липня

У зв’язку з початком капітального ремонту, з 19 липня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Про це попереджає Комунальна корпорація «Київавтодор».

На першому етапі капремонту перекриватимуть дві смуги руху в напрямку від вулиці Левка Лук’яненка в бік вулиці Лугової.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

До слова, у Києві комунальники ремонтуватимуть вулицю Нову до 31 серпня – схема проїзду.