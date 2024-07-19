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На перетині вулиць Лугової та Богатирської буде обмежено рух транспорту шляхопроводом (схема)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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На перетині вулиць Лугової та Богатирської буде обмежено рух транспорту шляхопроводом (схема)
Шляхопровід на перетині вулиць Лугової та Богатирської
фото з відкритих джерел

Ремонтні роботи розпочнуться з 19 липня

У зв’язку з початком капітального ремонту, з 19 липня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Про це попереджає Комунальна корпорація «Київавтодор». 

На першому етапі капремонту перекриватимуть дві смуги руху в напрямку від вулиці Левка Лук’яненка в бік вулиці Лугової. 

На перетині вулиць Лугової та Богатирської буде обмежено рух транспорту шляхопроводом (схема) фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

До слова, у Києві комунальники ремонтуватимуть вулицю Нову до 31 серпня – схема проїзду.

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Теги: дороги ремонт транспорт Київавтодор

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