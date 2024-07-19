Київський фунікулер зачиняють на ремонт

З 22 липня до 26 серпня київську канатну дорогу закривають на щорічний ремонт

Цей важливий транспортний об'єкт, що з'єднує Поділ з історичним центром міста, потребує регулярного технічного обслуговування для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. Про це інформує КМДА.

Зазначається, що під час ремонту фахівці Київпастрансу проведуть комплекс робіт, спрямованих на підтримку справного стану фунікулера. Зокрема, буде проведено ремонт машинної, компресорної та тиристорної зали, де розташоване основне обладнання, що забезпечує рух вагонів. Також буде скорочено трос, обстежено контактну мережу та шпали з частковою їх заміною, а також проведено поточний ремонт самих вагонів.

Після завершення всіх ремонтних робіт фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням, щоб переконатися у безпеці та надійності фунікулера перед його повторним запуском. Київпастранс просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності та рекомендує скористатися альтернативними видами транспорту для пересування між Подолом та верхнім містом.



Як повідомлялося, у КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Тому через кадровий голод найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.

До слова, від 24 травня по 12 серпня розклад Київської кільцевої електрички буде змінено. Причина – будівництво тунелю для нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу.