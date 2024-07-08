Військові кібери перешкодили роботі військово-промислових кластерів РФ

Замість стартових сторінок на російських сайтах з’явилося повідомлення, що 80% суб’єктів РФ були атаковані з повітря після повномасштабного вторгнення в Україну

Було вивантажено інформацію з російських внутрішніх серверів

Військові кібери упродовж декількох місяців проводили моніторинг російських підприємств і помітили, що росіяни організовують обслуговування військових об’єктів за «формулою Шпеєра». У результаті було здійснено кібервплив проти 14 сайтів. Про це повідомляє видання «Армія. Інформ».

На стартових сторінках підприємств, що входили у кластери, було розміщено повідомлення про те, що 80% суб’єктів Російської Федерації були атаковані з повітря після повномасштабного вторгнення в Україну. Акція приурочена до дня Зенітно-ракетних військ РФ, який відзначають 8 липня.

Військово-промислові кластери були організовані за таким принципом: нібито цивільні об’єкти отримували замовлення на ремонт військової техніки, виробництво одягу та матеріалів для військових, а їх охорону здійснювали легендовані під охоронні структури воєнізовані формування.

Було викачано інформацію з внутрішніх серверів. Серед підприємств, чиї сервери були зламані, є охоронні підприємства «Брежатий», «Рубеж», «ЧОО Московский Контроль», «Точка контроля». Разом з ними – рязанський «РегионГеоСнаб», що спеціалізується на виробництві синететичних матеріалів для оборонного комплексу РФ; «Железный век»; «КМТ-Техно» та інші.

Як повідомляє «Армія.Інформ», «формула Шпеєра» – комплекс заходів на забезпечення тотальної війни, що передбачає створення розосереджених підприємств, що здійснюють заходи на підтримку ВПК. Названа так на честь Альберта Шпеєра, очільника Імперського міністерства військової промисловості нацистської Німеччини з 1942 по 1945 роки.

«Главком» раніше писав, що військові кібери втрутилися в роботу сайтів компаній, які залучені у ВПК ворога. Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованої труни у вигляді матрьошки з написом «С Дном россии».

Також у Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів у результаті масштабної DDoS-атаки кіберфахівців Головного управління розвідки України. Раніше стало відомо, що затримання заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова стало результатом дій Головного управління розвідки України.