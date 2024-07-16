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Якими будуть наслідки уніфікації тарифів на розподіл електроенергії: дослідження

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Якими будуть наслідки уніфікації тарифів на розподіл електроенергії: дослідження
Проєкт постанови про уніфікацію тарифу на розподіл НКРЕКП планує розглянути вже 17 липня

Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії призведе до дублювання витрат промислових підприємств – GMK Center

Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії призведе до порушення «каскадного» принципу їх побудови, дублювання витрат промислових підприємств, і суперечить європейській практиці ціноутворення. Про це йдеться у новому дослідженні GMK Center.

Проєкт постанови про уніфікацію тарифу на розподіл Нацкомісія з енергетики (НКРЕКП) планує розглянути вже 17 липня. Зараз в Україні діють два класи напруги: 1-й – споживачі, підключені до ліній з напругою понад 27,5 кВ (велика промисловість), і 2-й – менше 27,5 кВ. Регулятор пропонує усереднення тарифів для 1-го та 2-го класу напруги, що призведе до зростання вартості електроенергії для промисловості в рази.

Також уніфікація тарифів призведе до порушення «каскадного» принципу їх побудови. Крім того, дублюватимуться витрати промислових підприємств. Зараз споживачі 1-го класу мають у своєму складі понижуючі трансформатори, і несуть витрати з їх обслуговування.

Натомість НКРЕКП намагається перекласти на промисловість також оплату за обслуговування інфраструктури споживачів 2-го класу. При цьому, диференційовані тарифи на розподіл мають 26 із 27-ми країн ЄС, а також Албанія, Сербія, Боснія. Наприклад, у Польщі споживачі розділені на 4 класи напруги.

Натомість уніфіковані тарифи на розподіл у Європі має тільки Мальта – і тільки тому, що там просто відсутня промисловість. Як зазначають аналітики GMK Center, уніфікація тарифу створює ризик збільшення дисбалансу у системі – адже відбудеться субсидування регульованих тарифів для населення за рахунок промисловості. Крім того, Україна ризикує втратити конкурентоздатність експортерів.

Нагадаємо, раніше «АрселорМіттал Кривий Ріг» закликав уряд не допустити уніфікації тарифу на розподіл е/е. Як зазначили на підприємстві, це стане руйнівним ударом по великій промисловості та матиме негативний вплив на економіку країни.

Теги: НКРЕКП тарифи промисловість населення енергетика електроенергія

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