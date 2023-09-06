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Офіс президента очікує від «Енергоатома» на виплату боргів з листопада

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Офіс президента очікує від «Енергоатома» на виплату боргів з листопада
Ростислав Шурма пояснив, що компанія майже всю вироблену електрику продає населенню за схемою фінансового ПСО
фото з відкритих джерел

«Енергоатом» почне виплачувати борги лише після початку опалювального сезону», – Шурма

Компанія «Енергоатом» буде мати можливість виплачувати борги перед держпідприємством «Гарантований покупець» для подолання кризи боргів на ринку електроенергії лише після початку опалювального сезону. Про це в інтерв’ю Forbes заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, коментуючи питання того, що проблема боргів продовжує існувати навіть після підвищення цін на електроенергію для населення.

«Цей ефект буде після того, як «Енергоатом» вийде хоча б на 80-90% від проєктної потужності, приблизно за місяць після початку опалювального сезону. Так, з листопада–грудня «Енергоатом» отримуватиме гроші, які покриватимуть поточні витрати і частково – борги за попередні періоди», – сказав Шурма.

Він пояснив, що компанія майже всю вироблену електрику продає населенню за схемою фінансового ПСО. Зокрема, до підвищення тариф був 1,2–1,4 грн за кВт⋅год без ПДВ. З них майже 40 коп. забирає «Укренерго» за передачу, в середньому 1,1 грн – обленерго за дистрибуцію. «Тобто «Енергоатом» не просто віддає електрику дешево, а ще й доплачує 10–20 коп. А ще є видатки на зарплати, паливо, ремонти», – додав Шурма.

Він також зазначив, що рішення про підвищення цін має відкладений ефект через те, що «Енергоатом» вже на той момент накопичував збитки більше року.

Як повідомлялося, президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення ДП «Гарантований покупець» і планує закінчити цей процес до кінця року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Офіс президента Укренерго Енергоатом

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