Ірландія виділила €1 млрд на житло для українських біженців

Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 тис.

Додатковий кошторис допоможе Департаменту інтеграції покрити витрати на житло українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту

Влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців в країні. Держава допомагає оплачувати житло понад 70 000 українців. Про це інформує breakingnews.ie.

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Щотижня до Ірландії прибувають в середньому 550 людей, тому до кінця зими невелику кількість українців будуть розміщувати у наметах. Міністр інтеграції Родерік О’Горман і міністр державних витрат Паскаль Донохью оголосили про додаткове фінансування після обговорення в уряді у вівторок.

Додатковий кошторис допоможе Департаменту інтеграції покрити витрати на житло українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.

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«Уряд виділив кошти в бюджеті на 2023 рік, щоб подолати непрофільний тиск. Це фінансування продовжуватиме підтримувати гуманітарну відповідь держави на кризу в Україні», – наголосив Донохью.

Він зазначив, що країні довелося надзвичайно багато працювати, щоб впоратися зі значним потоком людей з України після повномасштабного вторгнення РФ.

Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 тис. Також країна надає прихисток 23 200 біженцям.

«З огляду на подальше обмеження пропозиції, ймовірно, що забезпечення житлом залишатиметься складним в осяжному майбутньому», – попередив О’Горман. Невелике число українців розміщуватимуть у наметах – ці домовленості залишатимуться протягом зими, уточнив він.

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Раніше повідомлялося, що в Ірландії із 5 вересня українських біженців почали поетапно розміщувати у наметах, що використовуються для проведення фестивалю «Електричний пікнік». Представник Департаменту інтеграції підтвердив, що з лютого 2021 року 92,4 тис. українців поселилися в державному житлі у Ірландії. Понад 10 тис. біженців прибули з України з травня, в середньому 650 людей прибувають на тиждень. За оцінками, протягом наступних кількох тижнів можуть продовжувати прибувати до 500 осіб щотижня.

До слова, українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні щодня платити за харчування €10 з дорослого і €5 з дитини. Українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння у зв'язку з розпорядженням уряду про те, що вони повинні платити за власне харчування. Про це повідомляє видання Independent.