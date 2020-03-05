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    Ердоган вилетів у Москву на зустріч з Путіним

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    За підсумками зустрічі Путіна і Ердогана відбудеться прескофнеренція - Ердоган вилетів у Москву на зустріч з Путіним
    За підсумками зустрічі Путіна і Ердогана відбудеться прескофнеренція

    Президенти Туреччини і РФ будуть домовлятись про Сирію

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган вилетів у четвер до Росії на переговори з президентом РФ Путіним щодо Сирії, де останніми днями між двома сторонами загострилася напруга.

    Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.

    Ердоган вилетів у супроводі великої урядової делегації, до якої увійшли міністри закордонних справ, оборони, фінансів та інші посадовці.

    За підсумками зустрічі Путіна і Ердогана відбудеться прескофнеренція.

    28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

    Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. 

    Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

    Нагадаємо, 28 лютого, президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

    Напередодні Ердоган порадив ЄС готуватись до «мільйонів біженців».

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    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія Сирія війна Путін військові президент
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